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В детском саду Мариуполя у детей начали пропадать вещи: развязка оказалась неожиданной

Автор: Людмила Жукова

В детском саду Мариуполя у детей начали пропадать ценные вещи, а именно украшения из золота. Родители поначалу думали, что они их теряют, но оказалось совсем не так. К пропаже вещей причастна помощник воспитателя.

Об этом рассказали в сюжете на телеканале "Украина 24".

Пока дети спали

Пока воспитанники детского сада спали, помощник воспитателя снимала с них дорогие украшения. Потом она сбывала их в ломбардах. Родители обратились в полицию, так как пропавших вещей стало очень много. Помощница воспитательницы, как оказалось, уже имела судимость за имущественные преступления. Теперь ей грозит до 5 лет за решеткой.

"Установлено, что женщина снимала украшения, пока дети спали, и затем сбывала их. В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении 4 преступлений", — рассказала пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.

Где же это случилось?

В каком именно саду работница обворовывала детей - не сообщается. Этого не говорят ни в полиции, ни в департаменте образования. Известно лишь одно - сотрудницу дошкольного учреждения уволили сразу после скандала, а дело передали в суд.

Как мы писали ранее, украинцам рассказали, какая справка от врача нужна для садика и где ее взять.

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