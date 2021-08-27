В детском саду Мариуполя у детей начали пропадать вещи: развязка оказалась неожиданной

Пока дети спали

Пока воспитанники детского сада спали, помощник воспитателя снимала с них дорогие украшения. Потом она сбывала их в ломбардах. Родители обратились в полицию, так как пропавших вещей стало очень много. Помощница воспитательницы, как оказалось, уже имела судимость за имущественные преступления. Теперь ей грозит до 5 лет за решеткой.

"Установлено, что женщина снимала украшения, пока дети спали, и затем сбывала их. В настоящее время женщине сообщено о подозрении в совершении 4 преступлений", — рассказала пресс-секретарь Центрального отдела полиции Мариуполя Мирослава Попова.

Где же это случилось?

В каком именно саду работница обворовывала детей - не сообщается. Этого не говорят ни в полиции, ни в департаменте образования. Известно лишь одно - сотрудницу дошкольного учреждения уволили сразу после скандала, а дело передали в суд.