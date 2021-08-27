У дитячому садку Маріуполя у дітей почали пропадати речі: розв'язка виявилася несподіваною

Поки діти спали

Поки вихованці дитячого садка спали, помічник вихователя знімала з них дорогі прикраси. Потім вона збувала їх у ломбардах. Батьки звернулися в поліцію, так як зниклих речей стало дуже багато. Помічниця виховательки, як виявилося, вже мала судимість за майнові злочини. Тепер їй загрожує до 5 років за гратами.

"Встановлено, що жінка знімала прикраси, поки діти спали, і потім збувала їх. На даний час жінці повідомлено про підозру у скоєнні 4 злочинів", — розповіла прес-секретар Центрального відділу поліції Маріуполя Мирослава Попова.

Де ж це сталося?

В якому саме садочку працівниця обкрадала дітей - не повідомляється. Цього не говорять ні в поліції, ні в Департаменті освіти. Відомо лише одне-співробітницю дошкільного закладу звільнили відразу після скандалу, а справу передали до суду.