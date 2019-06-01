Дитячий садок в Івано-Франківську прикрасили "гробами" (фото)

Грядки з "гробами" в Івано-Франківську викликали скандал (колаж: РБК-Україна)

Співробітники дитячого саду в Івано-Франківську креативно підійшли до облагороджування території

В дитячому саду Івано-Франківська облаштували територію навчального закладу градками у формі трун. Про це пише місце видання "Фіртка" з посиланням на жительку міста, яка і виклала знімки в Facebook.

Дитячий садок, у якому працюють творчі люди з нестандартним мисленням, знаходиться в мікрорайоні Пасічна і носить назву "Вишиванка".

На грядках-"трунах" ростуть овочі. Вони збиті з різного кольору дощок - блакитного, помаранчевого, фіолетового, зеленого і червоного. Всього таких грядок десять.

За задумом такий "ландшафтний дизайн" повинен відтворити форму променів сонечка, роль якого виконує жовта шестикутна клумба.

"Ростуть на них цибуля, капуста, зелень", - пишуть у виданні.

Грядки з "гробами" в Івано-Франківську викликали скандал (фото: firtka.if.ua)

Користувачі мережі розійшлися в думці. Деякі шоковані таким задумом і виконанням, дехто каже, мовляв, яка різниця, головне, щоб діти долучалися до природи.

Подуріли чи що?

Боже, це клумби в дитячому садку?

Там же цибулька, капусточка росте... Дітки дивляться, розвиваються... А ви чіпляєтеся.

Ну прям від душі, видно, що старалися!

Грядки з "гробами" в Івано-Франківську викликали скандал (скрін: facebook.com)

А дехто викладає фото з більш вдалого ракурсу, на якому можна побачити всю клумбу, і зрозуміти, що це все ж промені сонця, а не "труни".

Грядки з "гробами" в Івано-Франківську викликали скандал (скрін: facebook.com)

"Які ж ви дурні люди зі своїми публікаціями! Невже ви не розумієте, що там є сонце з променями! Вам лише б лаяти все, ну самі щось зробили корисного, шкода похвалити за креатив?" - пише один із користувачів.

Раніше ми писали, що в школі Житомирської області спалахнув скандал через те, що запрошені чиновники сиділи на лавках під час останнього дзвоника, а діти, літні люди і жінки в цей час стояли під палючим сонцем.

До речі, в Черкаській області дітей нагородили за олімпіаду сувенірами з логотипом Євро-2012.

Також ми писали про те, що в Дніпрі учениці четвертого класу школи № 9 готують на випускний пісню, "блатний" текст якої викликав у мережі масу обурень.