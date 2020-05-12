Как детсады и школы Киева будут работать после карантина: изменится многое

Детские сады и школы Киева будут выходить из карантина поэтапно, но как раньше уже не будет. По крайней мере, в первое время. За школьные парты дети сядут, вероятно, уже 1 сентября. В столичном Департаменте образования предложили изменить время школьного звонка, а детсадам - запретить вход для родителей. Какие еще изменения предлагаются - в материале Styler.

Руководитель Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян в видеообзоре поведала, как образовательные учреждения будут возвращаться к привычной жизни.

Как будут работать детские сады

Работа этих учреждений начнется после подготовки помещений и оценки состояния здоровья как сотрудников, так и детей. Но в начале будут работать такие ограничения:

родителям будет запрещен вход в садик,

собрания будут проходить дистанционно,

введут ежедневный осмотр воспитанников,

ежедневно помещения будут обрабатываться и проветриваться,

для каждой группы - отдельный вход,

группы нельзя будет объединять и проводить совместные праздники.

Кроме того, для детсадов разработают специальный алгоритм действий в случае, если будут выявлены заболевшие.

Как школы Киева будут выходить из карантина

Хотя карантин в Украине продлен до 22 мая, дети, вероятно, сядут за парты только к 1 сентября. Исключение сделают лишь для выпускников, которым нужно писать ВНО.

Школам будет рекомендовано:

открыть все запасные входы и выходы,

учеников и преподавателей разделить на разные входы по количеству,

начало занятий для разных категорий (начальная, средняя, старшая школа) может быть изменено. К примеру, младшие будут начинать в 8:00, средние - в 8:45, старшие - в 9:15,

родители будут обязаны мерить детям температуру по утрам, на входах и выходах, возможно, введут температурный скрининг или опросы детей,

изменится режим работы столовой, а маршруты передвижения групп детей будут специально построены, чтобы минимизировать их пересечение,

будет ограничено проведения массовых мероприятий.

Кроме того, школам рекомендуют ввести график проветриваний, ограничить вход посторонним лицам (в том числе родителям), проводить "пятиминутки здоровья", а бумажные журналы заменить электронными.

Как школы и садики будут выходить из карантина (видео: YouTube/Нова українська школа)

Отметим, что Виктор Ляшко назвал условия, при соблюдении которых детские садики могут открыть уже летом.

Ранее в Минздраве предупредили, что в Украине возможна вспышка еще одной опасной инфекционной болезни, от которой умирают тысячи наших соотечественников ежегодно.