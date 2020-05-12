Как детсады и школы Киева будут работать после карантина: изменится многое

Появился план выхода детских садиков и школ Киева из карантина
Детские сады и школы Киева будут выходить из карантина поэтапно, но как раньше уже не будет. По крайней мере, в первое время. За школьные парты дети сядут, вероятно, уже 1 сентября. В столичном Департаменте образования предложили изменить время школьного звонка, а детсадам - запретить вход для родителей. Какие еще изменения предлагаются - в материале Styler.
Руководитель Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян в видеообзоре поведала, как образовательные учреждения будут возвращаться к привычной жизни.
Работа этих учреждений начнется после подготовки помещений и оценки состояния здоровья как сотрудников, так и детей. Но в начале будут работать такие ограничения:
Кроме того, для детсадов разработают специальный алгоритм действий в случае, если будут выявлены заболевшие.
Хотя карантин в Украине продлен до 22 мая, дети, вероятно, сядут за парты только к 1 сентября. Исключение сделают лишь для выпускников, которым нужно писать ВНО.
Школам будет рекомендовано:
Кроме того, школам рекомендуют ввести график проветриваний, ограничить вход посторонним лицам (в том числе родителям), проводить "пятиминутки здоровья", а бумажные журналы заменить электронными.
Как школы и садики будут выходить из карантина (видео: YouTube/Нова українська школа)
Отметим, что Виктор Ляшко назвал условия, при соблюдении которых детские садики могут открыть уже летом.
Ранее в Минздраве предупредили, что в Украине возможна вспышка еще одной опасной инфекционной болезни, от которой умирают тысячи наших соотечественников ежегодно.