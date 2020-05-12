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Как детсады и школы Киева будут работать после карантина: изменится многое

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Появился план выхода детских садиков и школ Киева из карантина

Детские сады и школы Киева будут выходить из карантина поэтапно, но как раньше уже не будет. По крайней мере, в первое время. За школьные парты дети сядут, вероятно, уже 1 сентября. В столичном Департаменте образования предложили изменить время школьного звонка, а детсадам - запретить вход для родителей. Какие еще изменения предлагаются - в материале Styler.

Руководитель Департамента образования и науки Киева Елена Фиданян в видеообзоре поведала, как образовательные учреждения будут возвращаться к привычной жизни.

Как будут работать детские сады

Работа этих учреждений начнется после подготовки помещений и оценки состояния здоровья как сотрудников, так и детей. Но в начале будут работать такие ограничения:

  • родителям будет запрещен вход в садик,
  • собрания будут проходить дистанционно,
  • введут ежедневный осмотр воспитанников,
  • ежедневно помещения будут обрабатываться и проветриваться,
  • для каждой группы - отдельный вход,
  • группы нельзя будет объединять и проводить совместные праздники.

Кроме того, для детсадов разработают специальный алгоритм действий в случае, если будут выявлены заболевшие.

Как школы Киева будут выходить из карантина

Хотя карантин в Украине продлен до 22 мая, дети, вероятно, сядут за парты только к 1 сентября. Исключение сделают лишь для выпускников, которым нужно писать ВНО.

Школам будет рекомендовано:

  • открыть все запасные входы и выходы,
  • учеников и преподавателей разделить на разные входы по количеству,
  • начало занятий для разных категорий (начальная, средняя, старшая школа) может быть изменено. К примеру, младшие будут начинать в 8:00, средние - в 8:45, старшие - в 9:15,
  • родители будут обязаны мерить детям температуру по утрам, на входах и выходах, возможно, введут температурный скрининг или опросы детей,
  • изменится режим работы столовой, а маршруты передвижения групп детей будут специально построены, чтобы минимизировать их пересечение,
  • будет ограничено проведения массовых мероприятий.

Кроме того, школам рекомендуют ввести график проветриваний, ограничить вход посторонним лицам (в том числе родителям), проводить "пятиминутки здоровья", а бумажные журналы заменить электронными.

Как школы и садики будут выходить из карантина (видео: YouTube/Нова українська школа)

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Отметим, что Виктор Ляшко назвал условия, при соблюдении которых детские садики могут открыть уже летом.

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