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Як дитсадки і школи Києва будуть працювати після карантину: зміниться багато що

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З'явився план виходу дитячих садків і шкіл Києва з карантину

Дитячі сади та школи Києва будуть виходити з карантину поетапно, але як раніше вже не буде. Принаймні спершу. За шкільні парти діти сядуть, імовірно, вже 1 вересня. У столичному Департаменті освіти запропонували змінити час шкільного дзвінка, а дитсадкам - заборонити вхід для батьків. Які ще зміни пропонуються - в матеріалі Styler.

Керівник Департаменту освіти та науки Києва Олена Фіданян у відеоогляді повідала, як освітні заклади будуть повертатися до звичного життя.

Як будуть працювати дитячі садки

Робота цих установ почнеться після підготовки приміщень та оцінки стану здоров'я як працівників, так і дітей. Але на початку будуть працювати такі обмеження:

  • батькам буде заборонений вхід в садок,
  • збори будуть проходити дистанційно,
  • введуть щоденний огляд вихованців,
  • щодня приміщення будуть оброблятися і провітрюватися,
  • для кожної групи - окремий вхід,
  • групи не можна буде об'єднувати й проводити спільні свята.

Крім того, для дитсадків розроблять спеціальний алгоритм дій у разі, якщо будуть виявлені хворі.

Як школи Києва будуть виходити з карантину

Хоча карантин в Україні продовжено до 22 травня, діти, ймовірно, сядуть за парти тільки з 1 вересня. Виняток зроблять лише для випускників, яким потрібно писати ЗНО.

Школам буде рекомендовано:

  • відкрити всі запасні входи та виходи,
  • учнів і викладачів розділити на різні входи за кількістю,
  • початок занять для різних категорій (початкова, середня, старша школа) може бути змінено. Наприклад, молодші будуть починати о 8:00, середні - о 8:45, старші - о 9:15,
  • батьки будуть зобов'язані міряти дітям температуру вранці, на входах і виходах, можливо, введуть температурний скринінг або опитування дітей,
  • зміниться режим роботи їдальні, а маршрути пересування груп дітей будуть спеціально побудовані, щоб мінімізувати їх перетин,
  • буде обмежено проведення масових заходів.

Крім того, школам рекомендують запровадити графік провітрювань, обмежити вхід стороннім особам (у тому числі батькам), проводити "п'ятихвилинки здоров'я", а паперові журнали замінити електронними.

Як школи та садочки будуть виходити з карантину (відео: YouTube/Нова українська школа)

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Зазначимо, що Віктор Ляшко назвав умови, при дотриманні яких дитячі садки можуть відкрити вже влітку.

Раніше у МОЗ попередили, що в Україні можливий спалах ще однієї небезпечної інфекційної хвороби, від якої помирають тисячі наших співвітчизників щорічно.