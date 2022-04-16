В детсадах РФ детям рассказывают, что война в Украине это правильно: "президент заступился за своих"

Детали российской пропаганды

В одном из детских садов в Казани прошел "урок патриотического воспитания", на котором дети младшего возраста под чутким руководством воспитательницы и молчаливом согласии родителей отвечали на вопросы о необходимости нападения на Украину, поддержке Владимира Путина.

Речь идет о детском учреждении "Индиго".

“Может, президент правильно поступил, что начал войну на Украине, чтобы защитить Дарину, Дину, Софу? Может, правильно? Он же заступился за своих", - говорит учительница.



"Все-таки, кто из вас за то, что правильно то, что мы сейчас воюем? Поднимите руки. Кто согласен? Только честно. Раз, два, три. Марат! Ты что воздержался?” - продолжает так называемый педагог.