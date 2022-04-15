"Надо всех нациков раздолбить": матери РФ продолжают "топить" за Путина, отправляя на войну своих сыновей

Российская пропаганда не перестает удивлять и шокировать. Например, женщины в Бурятии всецело поддерживают агрессивную политику Владимира Путина против Украины и заявляют, что тут нужно "раздолбить всех нациков".

Журналисты издания "Люди Байкала" спросили у жителей республики, не обидно ли им за такие большие потери молодых военных из Бурятии и как они относятся к спецоперации.

Отметим, что этот регион второй по численности потерь солдат в РФ.

Что говорят российские матери

"Правильно, всех нациков нужно раздолбить. Это что такое? Они же издеваются над нашими ребятами", - сообщила гражданка РФ.

"Я верю своему президенту. То, что он делает, это все правильно", - сказала другая женщина на видео.

При этом женщины соглашаются, что их детей бросили, как пушечное мясо, а потом уже направили "ветеранов Афганистана".

"Наши ребята хотели танками дойти до Киева, но не ожидали такого отпора. Да, многие погибли", - отмечает пожилая женщина в ролике.

Смотрите на видео, что говорят женщины в Бурятии.