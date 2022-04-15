"Надо всех нациков раздолбить": матери РФ продолжают "топить" за Путина, отправляя на войну своих сыновей
Российская пропаганда не перестает удивлять и шокировать. Например, женщины в Бурятии всецело поддерживают агрессивную политику Владимира Путина против Украины и заявляют, что тут нужно "раздолбить всех нациков".
Видео с такими мамами показали в сети.
Журналисты издания "Люди Байкала" спросили у жителей республики, не обидно ли им за такие большие потери молодых военных из Бурятии и как они относятся к спецоперации.
Отметим, что этот регион второй по численности потерь солдат в РФ.
Что говорят российские матери
"Правильно, всех нациков нужно раздолбить. Это что такое? Они же издеваются над нашими ребятами", - сообщила гражданка РФ.
"Я верю своему президенту. То, что он делает, это все правильно", - сказала другая женщина на видео.
При этом женщины соглашаются, что их детей бросили, как пушечное мясо, а потом уже направили "ветеранов Афганистана".
"Наши ребята хотели танками дойти до Киева, но не ожидали такого отпора. Да, многие погибли", - отмечает пожилая женщина в ролике.
Смотрите на видео, что говорят женщины в Бурятии.
Как мы писали ранее, на Совбезе ООН зачитали письмо украинского мальчика маме, убитой российскими солдатами.