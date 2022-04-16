У дитсадках РФ дітям розповідають, що війна в Україні це правильно: "президент заступився за своїх"

Деталі російської пропаганди

В одному з дитячих садків в Казані пройшов "урок патріотичного виховання", на якому діти молодшого віку під чуйним керівництвом виховательки та мовчазній згоді батьків відповідали на питання про необхідність нападу на Україну, підтримки Володимира Путіна.

Йдеться про дитячий заклад "Індиго".

"Може, президент правильно вчинив, що почав війну на Україні, щоб захистити Дарину, Діну, Софу? Може, правильно? Він же заступився за своїх", - каже вчителька.



"Все-таки, хто з вас за те, що правильно те, що ми зараз воюємо? Підніміть руки. Хто згоден? Тільки чесно. Раз, два, три. Марат! Ти що утримався?" - продовжує так званий педагог.