Дети устроили масштабный пожар вблизи известного украинского курорта: фото и видео

Дети устроили масштабный пожар на территории Приазовского национального парка, что рядом с известным украинским курортом Кирилловкой. В сети опубликовали фото, видео и подробности ЧП.

Так, по информации администрации Приазовского национального парка возгорание сухой травы и камыша распространилось на площадь около двух гектаров.

Возгорание произошло днем 15 апреля, спасателям несколько часов пришлось бороться с огнем, который уничтожил уникальную флору и фауну на этой местности.

Фото: Дети устроили пожар (t.me/novyny24x7)

"Сотрудники Национального парка видели трех подростков, которые в нескольких местах подожгли сухой камыш", - говорится в сообщении.



В национальном парке дети устроили пожар (t.me/novyny24x7)

Для справки: Приазовский национальный парк расположен на территории Бердянского, Мелитопольского, Приазовского и Акимовского районов, Бердянского и Мелитопольского горсоветов в Запорожской области. Его площадь более 78 гектаров, создан он был 10 февраля 2010 года.

Видео: Пожар на Приазовье

Пользователи сети критикуют власть за то, что все свернули на детей. Вот что пишут они в комментариях: