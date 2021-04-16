Дети устроили масштабный пожар вблизи известного украинского курорта: фото и видео
Дети устроили масштабный пожар на территории Приазовского национального парка, что рядом с известным украинским курортом Кирилловкой. В сети опубликовали фото, видео и подробности ЧП.
Об этом сообщает Telegram-канал 24/7 - Новини України.
Так, по информации администрации Приазовского национального парка возгорание сухой травы и камыша распространилось на площадь около двух гектаров.
Возгорание произошло днем 15 апреля, спасателям несколько часов пришлось бороться с огнем, который уничтожил уникальную флору и фауну на этой местности.
Фото: Дети устроили пожар (t.me/novyny24x7)
"Сотрудники Национального парка видели трех подростков, которые в нескольких местах подожгли сухой камыш", - говорится в сообщении.
В национальном парке дети устроили пожар (t.me/novyny24x7)
Для справки: Приазовский национальный парк расположен на территории Бердянского, Мелитопольского, Приазовского и Акимовского районов, Бердянского и Мелитопольского горсоветов в Запорожской области. Его площадь более 78 гектаров, создан он был 10 февраля 2010 года.
Видео: Пожар на Приазовье
Пользователи сети критикуют власть за то, что все свернули на детей. Вот что пишут они в комментариях:
- Опять в поджигателях неуловимые мифические подростки?
- Спасибо пожарным...
- Ага, пожар потушен методом полного выгорания.
Ранее сообщалось, что в детском садике в Киевской области произошел пожар, из-за чего было эвакуировано около 100 детей.