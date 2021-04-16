Діти влаштували масштабну пожежу поблизу відомого українського курорту: фото та відео

Діти влаштували масштабну пожежу на території Приазовського національного парку, що поруч з відомим українським курортом Кирилівка. В мережі опублікували фото, відео і подробиці НП.

Про це повідомляє Telegram-канал 24/7 - Новини України.

Так, за інформацією адміністрації Приазовського національного парку загоряння сухої трави та очерету поширилося на площу близько двох гектарів.

Займання сталося вдень 15 квітня, рятувальникам кілька годин довелося боротися з вогнем, який знищив унікальну флору і фауну на цій місцевості.

Фото: Діти влаштували пожежу (t.me/novyny24x7)

"Співробітники Національного парку бачили трьох підлітків, які в кількох місцях підпалили сухий очерет", - йдеться в повідомленні.



В національному парку діти влаштували пожежу (t.me/novyny24x7)

Для довідки: Приазовський національний парк розташований на території Бердянського, Мелітопольського, Приазовського та Якимівського районів, Бердянського і Мелітопольської міськрад у Запорізькій області. Його площа понад 78 гектарів, створений він був 10 лютого 2010 року.

Відео: Пожежа на Приазов'ї

Користувачі мережі критикують владу за те, що все вернули на дітей. Ось що вони пишуть у коментарях: