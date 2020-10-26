Діти вмирали, а господиня авто влаштувала скандал: смертельна ДТП під Хмельницьким

ДТП під Хмельницьким (колаж: РБК-Україна)

Стали відомі подробиці жахливої аварії під Хмельницьким

У п'ятницю, 23 жовтня, в місті Волочиськ Хмельницької області сталася жахлива ДТП, яка забрала життя двох підлітків 15-річного Артема Шимкова і 14-річного Андрія Ковальчука.

Близько 20:00 в центрі міста автомобіль Honda CR-V вилетів на зустрічну смугу і на великій швидкості врізався у ВАЗ 2101. Винуватці ДТП відразу ж розбіглися, а власниця авто влаштувала скандал через розбиту машину. Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Удар був такої сили, що постраждалих витягали з машини за допомогою гідравлічних ножиць. Після аварії 15-річний Артем одразу ж помер, а 14-річного Андрія відвезли в лікарню, але лікарям не вдалося його врятувати, він помер о 5 годині ранку. 24-річний водій ВАЗ госпіталізований.

ДТП у Волочиську (фото: hm.npu.gov.ua)

У кросовері Honda CR-V перебувала напідпитку компанія. За словами рідних загиблих хлопців, всі вони – діти місцевих підприємців. Серед них була власниця автомобіля.

"Вони всі розбіглися, поліції довелося ловити. Ця жінка кричала, мовляв, мені все одно, що тут сталося, хто розбив мою машину? Їй було все одно що там загиблий хлопець, а другий на межі життя і смерті, головне - її автомобіль", - розповіла тітка загиблого Артема Шимкова Оксана.

Вона також говорить про те, що карета швидкої допомоги приїхала тільки через 40 хвилин. Рідні самі на машині везли потерпілого підлітка в лікарню. Швидка допомога забрала тільки водія, який був у свідомості.

У неділю, 25 жовтня, неповнолітніх поховали. Дві сім'ї в глибокому горі. Рідні обурюються, що з моменту аварії минуло кілька днів, а з ними слідчий так і не виходив на зв'язок.

Загиблі хлопці (фото з Facebook школи)

Вони бояться, що цю справу замнуть, а на свідків тиснуть, оскільки в машині винуватців ДТП перебували діти впливових людей. За словами очевидців, за кермом Honda CR-V був нетверезий молодик. При цьому на огляд привезли зовсім іншого чоловіка, який вже був тверезий.

У поліції кажуть, що водій "Хонди" - це 40-річний місцевий житель, і він зараз заарештований. Правоохоронці також пояснили, чому поліція зараз не займається цією справою. Річ у тім, що зараз поліція зайнята охороною бюлетенів.

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