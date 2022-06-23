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Дети из Украины проехали с Франциском на папамобиле, а понтифику подарили рисунки (видео)

Новина українською →
Ватикан, Четверг 23 июня 2022 08:26
Дети из Украины проехали с Франциском на папамобиле, а понтифику подарили рисунки (видео) Фото: Франциск с детьми из Украины на папамобиле (vaticannews.va)
Автор: Владимир Костырин

Папа Римский Франциск проехал с украинскими детьми в своем папамобиле по площади Святого Петра в Ватикане в Италии, и в конце аудиенции призвал не забывать о нашей стране, поскольку российское вторжение продолжается.

Об этом передает Vatican News.

В своем выступлении перед паломниками понтифик отметил, что часто его спутниками в таких поездках в панорамном авто становятся дети, которых он приглашает подняться на борт с собой. В этот раз - это дети из Украины, которые из-за войны стали беженцами.

"Давайте не будем забывать Украину. Давайте не будем терять память о страданиях этого народа-мученика", - цитирует издание Франциска.

Поездка Папы Римского с юными украинцами 22 июня была снята на видео.

Всего на встречу с Франциском прибыл украинский класс, сформированный в итальянской начальной школе, но так как место в папамобиле ограниченное - на борт с понтификом для поездки между секторами с паломниками поднялись только несколько ребят.

Рисунки, которые принесли Папе Римскому украинские дети вместе с итальянскими друзьями, были нарисованы на занятиях в летнем лагере.

Дети из Украины проехали с Франциском на папамобиле, а понтифику подарили рисунки (видео)Дети из Украины проехали с Франциском на папамобиле, а понтифику подарили рисунки (видео)Дети из Украины проехали с Франциском на папамобиле, а понтифику подарили рисунки (видео)

Франциск встретился с детьми из Украины, которые из-за войны сейчас проживают в Италии (фото: vaticannews.va)

Также мама одного из мальчиков, который проехался с Франциском и тоже вручил понтифику свою работу, поделилась впечатлениями сына, 11-летнего Назара Перогана из Черновцов, пишет "Молодой буковинец.

"Назар сегодня пообщался с Папой Римским. Он подарил Франциску свой рисунок и проехался вместе с понтификом в авто по площади Святого Петра", - рассказала Надежда Карбунар.

Также пани Надежда добавила, что ребенок был счастлив.

Дети из Украины проехали с Франциском на папамобиле, а понтифику подарили рисунки (видео)

Дети из Украины проехали с Франциском на папамобиле, а понтифику подарили рисунки (видео)Дети из Украины проехали с Франциском на папамобиле, а понтифику подарили рисунки (видео)

Франциск проехался с украинскими детьми на папамобиле (фото: vaticannews.va / скриншот с видео)

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что для его визита в Украину нужно дождаться подходящего момента.

Также мы писали, что в мае в костеле Святого Николая в Киеве появилась статуя, которую освятил Франциск.

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Франция Беженцы Папа римский
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