Діти з України проїхали з Франциском на папамобілі, а понтифіку подарували малюнки (відео)

Папа Римський Франциск проїхав з українськими дітьми у своєму папамобілі площею Святого Петра у Ватикані в Італії, і наприкінці аудієнції закликав не забувати про нашу країну, оскільки російське вторгнення триває.

У своєму виступі перед паломниками понтифік зазначив, що часто його супутниками в таких поїздках в панорамному авто стають діти, яких він запрошує піднятися на борт з собою. Цього разу - це діти з України, які через війну стали біженцями.

"Давайте не будемо забувати Україну. Не припиняймо думати про страждання цього мученицького народу", - цитує видання Франциска.

Поїздка Папи Римського з юними українцями 22 червня була знята на відео.

Всього на зустріч з Франциском прибув український клас, сформований в італійській початковій школі, але оскільки місце в папамобілі обмежене - на борт з понтифіком для поїздки між секторами з паломниками піднялися тільки кілька дітей.

Малюнки, які принесли Папі Римському українські діти разом з італійськими друзями, були намальовані на заняттях у літньому таборі.

Франциск зустрівся з дітьми з України, які через війну зараз проживають в Італії (фото: vaticannews.va)

Також мама одного з хлопчиків, який проїхався з Франциском і теж вручив понтифіку свою роботу, поділилася враженнями сина, 11-річного Назара Перогана з Чернівців, пише "Молодий буковинець.

"Назар сьогодні поспілкувався з Папою Римським. Він подарував Франциску свій малюнок і проїхався разом з понтифіком в авто площею Святого Петра", - розповіла Надія Карбунар.

Також пані Надія додала, що дитина була щаслива.

Франциск проїхався з українськими дітьми на папамобілі (фото: vaticannews.va / скріншот з відео)