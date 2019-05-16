Дети сдавали ДПА: в Харькове учительница умерла прямо на уроке

В Харькове, во время проведения итоговой аттестации умерла учительница начальных классов. Об этом сообщили в сообществе "Типичное ХТЗ" в социальной сети Facebook.

Трагедия произошла в Харьковской школе №88 имени Зубарева, которая находится на улице Генерала Момота,8. Как рассказали родители учеников, учительница младших классов Яна Давыдовна Ласкавцева умерла прямо на уроке. Ей было 57 лет.

Незадолго до окончания учебного года Яна Давыдовна заболела, но больничный брать не стала и перенесла болезнь на ногах, так как на носу была государственная итоговая аттестация.

Яна Давыдовна Ласкавцева (социальные сети)

В комментариях рассказали, что Ласкавцевой стало плохо после проверки летних лагерей.

"Ей стало плохо после объезда по проверке летних лагерей, после замечаний СЕС, так нам говорили. К сожалению, работа учителя ценится не сразу", — написала Натали Белышко.

Об учительнице отзываются хорошо, говорят, что она была очень добрая и школьники ее любили.

Ей с утра было плохо, сдавали дети ДПА.

Ужас! Пусть земля ей будет пухом.

Хорошая была женщина. Пусть земля будет пухом. Очень жаль, была еще молодая.

Земля ей пухом, крикливая была очень, но очень добрая. Люди, берегите себя, наша жизнь очень хрупкая.

Ужас! Соболезную родным.

Царство небесное, она учила мою дочь.

Так угробить себя из-за какого-то ДПА? Никогда в жизни! Никто за труд и спасибо не сказал бы ей при жизни, а своих детей осиротила. Печаль.

Она была у меня учителем во 2-м и 3-м классе, в 1987 году. Очень жалко, хороший был человек и преподаватель. Земля пухом.

Моя первая учительница! Самая лучшая учительница! Пусть земля ей будет пухом.

Соболезнуем всей семье Яны Давыдовны и ее ученикам. Таких Учителей от Бога мало.

Скриншот комментариев (facebook.com/xtzevskie)

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