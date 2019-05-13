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Две звезды на аллее славы в Голливуде: умерла талантливая актриса и певица

STYLERПерсоны    13.05.2019 - 19:28
Две звезды на аллее славы в Голливуде: умерла талантливая актриса и певица
Умерла легендарная американская актриса (pixabay.com)

На счету Дорис Дэй более 30 фильмов и 650 песен

В Калифорнии, США, на 98-м году жизни скончалась знаменитая актриса и певица Дорис Дэй. По информации от членов семьи, смерть артистки наступила в результате пневмонии с осложнениями.

Дорис Мэри Энн фон Каппельхофф, более известная под псевдонимом Дорис Дэй, родилась 3 апреля 1922 года в Эванстоне. Дедушки и бабушки будущей звезды были немецкими эмигрантами.

С ранних лет Дорис Дэй любила танцевать и петь. Она занималась в танцевальной школе и даже участвовала в различных конкурсах, где получала призы. Но после автомобильной катастрофы ей пришлось отказаться от танцев и тогда она увлеклась пением.

Две звезды на аллее славы в Голливуде: умерла талантливая актриса и певица

Дорис Дэй (femalefirst.co.uk)

В 1939 году она стала популярной в качестве певца биг-бэнда. Позже она ушла в сольную карьеру и с 1947 по 1967 год она записала более 650 песен, которые сделали ее одной из самых популярных и признанных певиц США.

В кино Дорис Дэй пришла в 1948 году. Она снялась в фильме "Роман в открытом море". После этого снялась в фильме Альфреда Хичкока "Человек, который слишком много знал". К 2012 году она стала самой большой женщиной-кинозвездой и заняла шестое место среди кассовых актрис. В 2011 году она выпустила свой 29-й студийный альбом, который вошел в десятку лучших альбомов Великобритании.

Две звезды на аллее славы в Голливуде: умерла талантливая актриса и певица

Дорис Дэй умерла на 98-м году жизни (femalefirst.co.uk)

Дорис Дэй несколько раз номинировали на престижные кинонаграды. В 2004 году она получила Президентскую медаль свободы, а в 2011 – премию Лос-Анжелесской ассоциации кинокритиков за достижения в карьере. В 2008 году она получила премию "Грэмми" за достижения в течении всей жизни. У Дорис Дэй есть две звезды на Голливудской аллее славы – за вклад в развитие кино и за развитие музыкальной индустрии США.

Напомним, ранее мы писали о том, что умерла звезда телесериала "Твин Пикс".

А также рассказывали о том, что в Москве внезапно умер известный российский журналист.

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