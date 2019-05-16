Діти здавали ДПА: в Харкові вчителька померла прямо на уроці

У Харкові, під час проведення підсумкової атестації померла вчителька початкових класів. Про це повідомили в співтоваристві "Типове ХТЗ" в соціальній мережі Facebook.

Трагедія сталася у Харківській школі №88 імені Зубарєва, яка знаходиться на вулиці Генерала Момота,8. Як розповіли батьки учнів, вчителька молодших класів Яна Давидівна Ласкавцева померла прямо на уроці. Їй було 57 років.

Незадовго до закінчення навчального року Яна Давидівна захворіла, але лікарняний брати не стала і перенесла хворобу на ногах, так як на носі була державна підсумкова атестація.

Яна Давидівна Ласкавцева (соціальні мережі)

В коментарях розповіли, що Ласкавцевій стало погано після перевірки літніх таборів.

"Їй стало погано після об'їзду по перевірці літніх таборів, після зауважень СЕС, так нам говорили. На жаль, робота вчителя цінується не відразу", — написала Наталі Белишко.

Про вчительку відгукуються добре, кажуть, що вона була дуже добра і школярі її любили.

Їй зранку було погано, діти здавали ДПА.

Жах! Нехай земля їй буде пухом.

Хороша була жінка. Нехай земля буде пухом. Дуже шкода, була ще молода.

Земля їй пухом, була дуже криклива, але дуже добра. Люди, бережіть себе, наше життя дуже крихке.

Жах! Співчуваю рідним.

Царство небесне, вона вчила мою дочку.

Так угробити себе через якесь ДПА? Ніколи в житті! Ніхто за працю і спасибі не сказав би їй за життя, а своїх дітей осиротила. Печаль.

Вона була у мене учителем у 2-му і 3-му класі, в 1987 році. Дуже шкода, хороший був чоловік і викладач. Земля пухом.

Моя перша вчителька! Найкраща вчителька! Нехай земля їй буде пухом.

Співчуваємо всій родині Яни Давидівни та її учням. Таких Вчителів від Бога мало.

Скріншот коментарів (facebook.com/xtzevskie)

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