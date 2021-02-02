Дети рэпера Сереги будут жить с ним: экс-жена не согласна с таким решением суда

Рэпер Серега (фото: instagram.com/seryogamusic)

Во вторник, 2 февраля, бывшая жена рэпера Сереги Полина Ололо проиграла суд в деле, с кем будут жить их общие дети. По решению суда, Марк и Платон должны жить со своим отцом.

Суд отказал Полине Ололо в том, чтобы дети проживали с ней до вынесения решения по сути спора. Аргументацией было то, что девушка не предоставила необходимых доказательств. Об этом сообщили в пресс-службе артиста.

В ходе заседания стало известно, что решением Харьковского департамента по делам детей несовершеннолетних от 20 ноября 2020 года было постановлено признать целесообразным проживание Марка и Платона вместе с их отцом, Сергеем Пархоменко (рэпер Серега).

К этим выводам комиссия пришла после показания детей, которые рассказали специалистам шокирующие подробности их жизни с матерью.

"Отказали мне в апелляции. Я так и думала, что таким образом завершится сегодня заседание, но шла достойно выдержать этот удар. Мне кажется, вела себя более чем достойно, в отличие от моего оппонента", - прокомментировала Полина ситуацию в Instagram-stories.

Серега в суде вместе с экс-женой (скриншот с видео)

По ее словам, Серега вел себя некрасиво, он грубил судьям и кричал. Девушка считает, что ей отказали в том, чтобы дети жили с ней, поскольку музыкант утверждает, что она видеться с детьми, и все время с ними поддерживает связь.

Полина также заявила, что будет продолжать бороться за своих детей, и будет идти до конца.

Отметим, что разбирательства Сереги со своей бывшей женой о том, с кем из них будут жить дети длятся уже больше года. Она заявляла, что Серега не дает ей видеться с детьми и увез их в Крым.

Также Полина Ололо рассказывала про жестокость и насилие, которые присутствовали в их семье. Она говорила о том, что Серега избивал ее, входил в жесткие запои, не выпускал ее из дому.