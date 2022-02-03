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Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Новина українською →
Четверг 03 февраля 2022 21:32
Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды Фото: как выглядят школьные обеды детей из разных стран (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

С 1 января в украинских школах и детских садах перешли на обновленное меню, которое понравилось далеко не всем. При этом многим интересно, что же едят дети в школе в других странах.

Стоит отметить, что школьные обеды в разных странах сильно отличаются друг от друга. Читайте об этом в материале ниже.

В Южной Корее дети едят панчханы (общее название различных закусок и салатов), а во Франции - багеты и эклеры. Британцы любят подливу, а вот в Норвегии дети без ума от паштета.

Обед в школьной американской столовой

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Обед в шведской школе

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

В Финляндии дети питаются так

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

В Дании детский обед может быть таким

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Французские школьники едят такое

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Еда в пекинской школьной столовой (Китай)

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Так выглядит обед школьников на Гавайях

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Обед в школьной столовой Южной Кореи

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Школьный обед в Великобритании

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Трапеза в средней школе Гонконга (Китай)

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

В германской школьной столовой подают вегетарианские гамбургеры с бататом-фри

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Школьный обед в Японии

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Обед в школьной столовой Колумбии

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Обед у учеников одной из школ Киева на Печерске

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обедыДети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Обед в одной из школ на Печерске (фото: facebook.com/pechersk.gov.ua)

Еда в одной из школ на Святошино

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обедыДети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Школьный обед на Святошино (фото: facebook.com/Svyatoshino)

Отметим, что в Украине многие родители недовольны тем, что в разных школах блюда, которые должны готовить по одинаковым рецептам, сильно отличаются.

Дети из разных стран показали, как выглядят их школьные обеды

Скриншот

Напомним, украинцы начали жаловаться на новое меню в садах и школах от известного украинского кулинара Евгения Клопотенко.

После чего Клопотенко рассказал, почему украинцы боятся нового школьного меню.

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