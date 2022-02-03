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Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

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Четвер 03 лютого 2022 21:32
Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди Фото: як виглядають шкільні обіди дітей з різних країн (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

З 1 січня в українських школах і дитячих садках перейшли на оновлене меню, яке сподобалося далеко не всім. При цьому багатьом цікаво, що ж їдять діти в школі в інших країнах.

Варто зазначити, що шкільні обіди в різних країнах сильно відрізняються один від одного. Читайте про це в матеріалі нижче.

У Південній Кореї діти їдять панчхани (загальна назва різних закусок і салатів), а у Франції - багети і еклери. Британці люблять підливу, а ось в Норвегії діти в захваті від паштету.

Обід в шкільній американській їдальні

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Обід в шведській школі

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

У Фінляндії діти харчуються так

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

У Данії дитячий обід може бути таким

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Французькі школярі їдять таке

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Їжа в пекінській шкільній їдальні (Китай)

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Так виглядає обід школярів на Гаваях

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Обід в шкільній їдальні Південної Кореї

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Шкільний обід у Великобританії

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Трапеза в середній школі Гонконгу (Китай)

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

У німецькій шкільній їдальні подають вегетаріанські гамбургери з бататом-фрі

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Шкільний обід в Японії

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Обід в шкільній їдальні Колумбії

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Обід в учнів однієї зі шкіл Києва на Печерську

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обідиДіти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Обід в одній зі шкіл на Печерську (фото: facebook.com/pechersk.gov.ua)

Їжа в одній зі шкіл на Святошино

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обідиДіти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Шкільний обід на Святошино (фото: facebook.com/Svyatoshino)

Зазначимо, що в Україні багато батьків незадоволені тим, що в різних школах страви, які повинні готувати за однаковими рецептами, сильно відрізняються.

Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Скріншот

Нагадаємо, українці почали скаржитися на нове меню в садках і школах від відомого українського кулінара Євгена Клопотенка.

Після чого Клопотенко розповів, чому українці бояться нового шкільного меню.

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