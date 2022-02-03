Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди
З 1 січня в українських школах і дитячих садках перейшли на оновлене меню, яке сподобалося далеко не всім. При цьому багатьом цікаво, що ж їдять діти в школі в інших країнах.
Варто зазначити, що шкільні обіди в різних країнах сильно відрізняються один від одного. Читайте про це в матеріалі нижче.
У Південній Кореї діти їдять панчхани (загальна назва різних закусок і салатів), а у Франції - багети і еклери. Британці люблять підливу, а ось в Норвегії діти в захваті від паштету.
Обід в шкільній американській їдальні
Обід в шведській школі
У Фінляндії діти харчуються так
У Данії дитячий обід може бути таким
Французькі школярі їдять таке
Їжа в пекінській шкільній їдальні (Китай)
Так виглядає обід школярів на Гаваях
Обід в шкільній їдальні Південної Кореї
Шкільний обід у Великобританії
Трапеза в середній школі Гонконгу (Китай)
У німецькій шкільній їдальні подають вегетаріанські гамбургери з бататом-фрі
Шкільний обід в Японії
Обід в шкільній їдальні Колумбії
Обід в учнів однієї зі шкіл Києва на Печерську
Обід в одній зі шкіл на Печерську (фото: facebook.com/pechersk.gov.ua)
Їжа в одній зі шкіл на Святошино
Шкільний обід на Святошино (фото: facebook.com/Svyatoshino)
Зазначимо, що в Україні багато батьків незадоволені тим, що в різних школах страви, які повинні готувати за однаковими рецептами, сильно відрізняються.
Скріншот
Нагадаємо, українці почали скаржитися на нове меню в садках і школах від відомого українського кулінара Євгена Клопотенка.
Після чого Клопотенко розповів, чому українці бояться нового шкільного меню.