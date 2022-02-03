Діти з різних країн показали, як виглядають їхні шкільні обіди

Фото: як виглядають шкільні обіди дітей з різних країн (freepik.com)

З 1 січня в українських школах і дитячих садках перейшли на оновлене меню, яке сподобалося далеко не всім. При цьому багатьом цікаво, що ж їдять діти в школі в інших країнах.

Варто зазначити, що шкільні обіди в різних країнах сильно відрізняються один від одного. Читайте про це в матеріалі нижче.

У Південній Кореї діти їдять панчхани (загальна назва різних закусок і салатів), а у Франції - багети і еклери. Британці люблять підливу, а ось в Норвегії діти в захваті від паштету. Обід в шкільній американській їдальні Обід в шведській школі У Фінляндії діти харчуються так У Данії дитячий обід може бути таким Французькі школярі їдять таке Їжа в пекінській шкільній їдальні (Китай) Так виглядає обід школярів на Гаваях Обід в шкільній їдальні Південної Кореї Шкільний обід у Великобританії Трапеза в середній школі Гонконгу (Китай) У німецькій шкільній їдальні подають вегетаріанські гамбургери з бататом-фрі Шкільний обід в Японії Обід в шкільній їдальні Колумбії Обід в учнів однієї зі шкіл Києва на Печерську Обід в одній зі шкіл на Печерську (фото: facebook.com/pechersk.gov.ua) Їжа в одній зі шкіл на Святошино Шкільний обід на Святошино (фото: facebook.com/Svyatoshino) Зазначимо, що в Україні багато батьків незадоволені тим, що в різних школах страви, які повинні готувати за однаковими рецептами, сильно відрізняються. Скріншот