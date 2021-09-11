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Дети могут ездить в общественном транспорте бесплатно: названы все правила

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Суббота 11 сентября 2021 16:05
Дети могут ездить в общественном транспорте бесплатно: названы все правила Когда дети могут ездить в общественном транспорте бесплатно (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Право бесплатного проезда в общественном транспорте есть у детей, а также у различных групп населения со льготами. Однако льготы для детей имеют определенные нюансы.

В каких случаях дети могут бесплатно ездить в общественном транспорте, рассказали в материале Auto.Bigmir.

Правила перевозки детей в Украине регулируются: Постановлением Кабинета министров Украины от 18 февраля 1997 года "Об утверждении Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта" (N 176), Законом Украины "Об автомобильном транспорте" от 6 апреля 2001 года и Постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил предоставлению населению услуг по перевозке городским электротранспортом" от 23 декабря 2004 года (N 1735).

Какой транспорт входит в список общественного

  • Автобусы
  • Микроавтобусы
  • Трамваи
  • Троллейбусы
  • Маршрутные такси

В постановлении Кабинета министров четко прописано, что дети имеют право ездить в общественном транспорте бесплатно, но только в сопровождении взрослых.

Какие есть нюансы

Согласно закону, один пассажир автобуса имеет право перевозить бесплатно одного ребенка возрастом до 6 лет. Ребенок должен находится у взрослого на коленях и не занимать отдельное сидячее место. В постановлении КМУ №176 указывается, что это правило действует в автобусах, городских и пригородных.

В постановлении КМУ №1735 указывается, что порядок льготной перевозки детей определяется местными властями. В этом же постановлении указывается, что безбилетным проездом считается проезд детей от 7 до 16 лет. То есть, дети до 7 лет в электротранспорте имеют право ездить бесплатно, если городские власти не приняли дополнения по данному вопросу.

Стоит отметить, что во многих городах Украины местные власти установили бесплатный проезд в общественном транспорте для школьников. В большинстве случаев, ученики школы имеют право на бесплатный проезд в электротранспорте и автобусах в период с 1 сентября по 1 июня. Дети обязаны иметь при себе ученический билет.

Напомним, ранее мы писали о том, какие нужны документы школьникам в Киеве для проезда в метро.

А также рассказывали о том, какие есть бесплатные услуги в поездах Укрзализныци.

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