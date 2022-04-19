Дети Мариуполя хотят жить! В сети показали, как уже месяц выживают люди в бункере "Азовсталь"

Владимир Путин отдал приказ бомбить в ночь на 19 апреля защитников Мариуполя сверхмощными бомбами весом 5 тонн каждая со стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-96.

Дети, которых вы можете видеть на фото, уже больше месяца живут вместе с родителями под защитой защитников Мариуполя в бомбоубежищах и укрытиях на территории завода "Азовсталь". Их оберегают бойцы полка "Азов".

Дети и их родители вынуждены выживать в Мариуполе (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

Укрытия выдерживали удары бомб весом в 500 килограмм и в тонну.

Но 5-тонные сверхмощные бомбы России пробьют перекрытия из железобетона и все эти дети и их мамы погибнут.

Коммандир полка "Азов" обратился к лидерам мира

"Я командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Я обращаюсь к лидерам мира. Сейчас в Мариуполе, на металлургическом заводе "Азовсталь", укрываются сотни мирных жителей. Среди них - люди всех возрастов, женщины, дети, семьи защитников Мариуполя. Они прячутся в подвалах и бункерах от "русского мира"

Единственное доступное убежище они нашли рядом с украинскими солдатами, которые до сих пор защищают город от российских оккупантов", - сказал он.

"Российские оккупационные силы и их доверенные лица из "лнр/днр" знают об этом, знают о мирных жителях и охотно ведут огонь по заводу. Они используют свободнопадающие бомбы, ракеты, противобункерные бомбы, все виды артиллерии, как наземной, так и морской, для неизбирательных атак", - добавляет Денис.

Прокопенко просит политиков всего мира организовать "зеленый коридор" для эвакуации мирных жителей.

"Поэтому я призываю политиков всего цивилизованного мира организовать надлежащий "зеленый коридор", обеспечить его безопасность, немедленную эвакуацию и охрану мирных жителей, раненных солдат и тел погибших воинов, похоронить их с почестями", - резюмировал он.