Діти Маріуполя хочуть жити! У мережі показали, як вже місяць виживають люди в бункері "Азовсталь"

Володимир Путін віддав наказ бомбити в ніч на 19 квітня захисників Маріуполя надпотужними бомбами вагою 5 тонн кожна зі стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 і Ту-96.

Діти, яких ви можете бачити на фото, вже більше місяця живуть разом з батьками під захистом захисників Маріуполя в бомбосховищах і укриттях на території заводу "Азовсталь". Їх оберігають бійці полку "Азов".

Діти та їхні батьки змушені виживати в Маріуполі (фото: t.me/Pravda_Gerashchenko)

Укриття витримували удари бомб вагою в 500 кілограмів і в тонну.

Але 5-тонні надпотужні бомби Росії проб'ють перекриття із залізобетону і всі ці діти і їх мами загинуть.

Командир полку "Азов" звернувся до лідерів світу

"Я командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Я звертаюся до лідерів світу. Зараз в Маріуполі, на металургійному заводі "Азовсталь", ховаються сотні мирних жителів. Серед них - люди різного віку, жінки, діти, сім'ї захисників Маріуполя. Вони ховаються в підвалах і бункерах від "русского мира". Єдиний доступний притулок вони знайшли поруч з українськими солдатами, які досі захищають місто від російських окупантів", - сказав він.

"Російські окупаційні сили та їх довірені особи з "лнр/днр" знають про це, знають про мирних жителів і охоче ведуть вогонь по заводу. Вони використовують вільнопадаючі бомби, ракети, протибункерні бомби, всі види артилерії, як наземної, так і морської, для невибіркових атак", - додає Денис.

Прокопенко просить політиків усього світу організувати "зелений коридор" для евакуації мирних жителів.

"Тому я закликаю політиків усього цивілізованого світу організувати належний "зелений коридор", забезпечити його безпеку, негайну евакуацію та охорону мирних жителів, поранених солдатів і тіл загиблих воїнів, поховати їх з почестями", - резюмував він.