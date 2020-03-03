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У вас дети дохнут: Панин жестко "разнес" Кремль за Крымский мост

STYLERЖизнь    03.03.2020 - 21:00
У вас дети дохнут: Панин жестко "разнес" Кремль за Крымский мост
Алексей Панин раскритиковал Кремль (фото: коллаж РБК-Украина)

Алексей Панин высказался с критикой руководства РФ по поводу Крымского моста

Алексей Панин в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сильно раскритиковал Кремль за то, что на Крымский мост и проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 году были потрачены колоссальные средства, в то время как в России умирают тысячи детей.

Российский актер отметил, что у родителей больных детей просто нет денег, чтобы вылечить их. Люди просят о помощи у него на странице в Instagram, и он пытается им помочь.

"Когда мы впервые приехали на этот Крымский мост, я подумал: "В какой стране мира вы строите крымские мосты? У вас дети дохнут". А они мосты крымские строят. Ради понтов? Показать Украине, что мы такие крутые? И всему миру", - отметил Панин.

Он также добавил, что ему стыдно за это все, поскольку люди живут в нищей, убогой стране, которая не может себе позволить проводить чемпионаты мира, и строить крымские мосты.

Алексей Панин раскритиковал Кремль (видео: YouTube)

Напомним, что Панин признал Россию агрессором и попросил у украинцев прощения. Он заявил, что искренье сожалеет о том, что Россия развязала никому не нужную войну с Украиной.

Он также отметил, что он очень скучает по украинской певице Ирине Билык, с которой в 2012 году снимался в ее клипе "Мы будем вместе". Также он заявил, что сильно соскучился по Киеву.

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