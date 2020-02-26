В Кремле опозорились абсурдным фейком об Украине

В Кремле опозорились новым фейком об Украине (Коллаж РБК-Украина)

На российском ТВ пытаются обмануть людей

На российском ТВ пытаются скрыть факт притеснения крымских татар на оккупированном РФ полуострове и запускают в эфир абсурдные фейки. Так, в Крыму девушек славянской внешности переодевают в крымских татарок и потом показывают это по российским пропагандистским каналам. Об этом сообщил украинский журналист Айдер Муждабаев в прогрмме Янины Соколовой "Рандеву".

"Мы как-то анализировали: они, когда выходит "гауляйтер" или "фюрер" приезжает, выводят якобы крымских татар с какими-то караваями. И мы смотрели – девчонки-то славянки стоят. Мы так смеялись. Ну, ряженные. Это чистый Геббельс", – сказал Муждабаев.

По словам журналиста, Россия всегда притесняла на полуострове крымских татар, еще со времен СССР.

"Для России мы – как пыль со стола смахнуть. Они всю жизнь мечтали нас просто убрать. Они же убирали наш народ, они названия все убирали сел, они все кладбища уничтожили до одного, только в лесу можно найти кладбища, которые случайно не нашли. Они разрушили практически все храмы, все исторические здания. Вот посмотрите на Крым на фотографиях до депортации – он вообще другой. Они даже архитектуру сменили, чтобы рассказывать, что нас там не было", – отметил Муждабаев.

Айдер Муждабаев рассказал Янине Соколовой о фейке Кремля (YouTube)

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