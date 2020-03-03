ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У вас діти дохнуть: Панін жорстко "розніс" Кремль за Кримський міст

STYLERЖиття    03.03.2020 - 21:00
У вас діти дохнуть: Панін жорстко "розніс" Кремль за Кримський міст
Олексій Панін розкритикував Кремль (фото: колаж РБК-Україна)

Олексій Панін висловився з критикою керівництва РФ з приводу Кримського моста

Олексій Панін в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону сильно розкритикував Кремль за те, що на Кримський міст та проведення Чемпіонату світу з футболу в 2018 році були витрачені колосальні кошти, в той час як в Росії вмирають тисячі дітей.

Російський актор зазначив, що у батьків хворих дітей просто немає грошей, щоб вилікувати їх. Люди просять про допомогу у нього на сторінці в Instagram, і він намагається їм допомогти.

"Коли ми вперше приїхали на цей Кримський міст, я подумав: "В якій країні світу ви будуєте кримські мости? У вас діти дохнуть". А вони мости кримські будують. Заради понтів? Показати Україні, що ми такі круті? І всьому світу", - зазначив Панін.

Він також додав, що йому соромно за це все, оскільки люди живуть в злиденній, убогій країні, яка не може собі дозволити проводити чемпіонати світу, і будувати кримські мости.

Олексій Панін розкритикував Кремль (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Панін визнав Росію агресором і попросив в українців вибачення. Він заявив, що щиро жалкує про те, що Росія розв'язала нікому не потрібну війну з Україною.

Він також зазначив, що він дуже сумує по українській співачці Ірині Білик, з якою у 2012 році знімався в її кліпі "Мы будем вместе". Також він заявив, що сильно скучив за Києвом.

Пристайко: новий куратор українського напрямку в Кремлі може просувати федералізацію У Путіна відреагували на рішення Зеленського по Криму
Новини України Дмитрий ГордонКремль
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся