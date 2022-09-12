Дети четыре месяца не видели улицу: полицейские спасли многодетную семью

Жительница Бахмута провела со своими тремя детьми в подвале почти четыре месяца. Выйти из укрытия они не могли из-за постоянных обстрелов.

Женщина вместе с двумя детьми старшего возраста и грудничком вынуждена была прятаться, так как шансов эвакуироваться из города у нее не было. Она призналась, что на улицу они не выходили уже очень давно, не могли даже дойти до ближайшего магазина из-за постоянных обстрелов.

Во время очередного ракетного обстрела россиян, дом начал разрушаться и был огромный риск остаться под завалами навсегда. Снарядами побило крышу, рухнула одна стена, вылетели все окна.

Но женщине с ее детьми на помощь пришли полицейские, которые вывозят людей из самых опасных мест. Они помогли ей выбраться из подвала и вывезли ее вместе с детьми в безопасное место.

Дети были поражены тем, как теперь выглядит их улица - они ее не видели почти четыре месяца. А теперь вокруг их дома все побито российскими снарядами.

Пока полицейские загружали маму с детьми в машину и увозили из опасной зоны, было слышно звуки постоянных обстрелов.