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Дети четыре месяца не видели улицу: полицейские спасли многодетную семью

В Бахмуте спасли детей, которые 4 месяца сидели в подвале (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Бахмуте Донецкой области полицейские спасли многодетную семью, которая несколько месяцев просидела в подвале. Женщина вместе с тремя детьми - девочкой подростком, мальчиком лет 6 и грудничком вынуждена была прятаться от постоянных обстрелов.

Детали сообщили на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

Жительница Бахмута провела со своими тремя детьми в подвале почти четыре месяца. Выйти из укрытия они не могли из-за постоянных обстрелов.

Женщина вместе с двумя детьми старшего возраста и грудничком вынуждена была прятаться, так как шансов эвакуироваться из города у нее не было. Она призналась, что на улицу они не выходили уже очень давно, не могли даже дойти до ближайшего магазина из-за постоянных обстрелов.

Во время очередного ракетного обстрела россиян, дом начал разрушаться и был огромный риск остаться под завалами навсегда. Снарядами побило крышу, рухнула одна стена, вылетели все окна.

Но женщине с ее детьми на помощь пришли полицейские, которые вывозят людей из самых опасных мест. Они помогли ей выбраться из подвала и вывезли ее вместе с детьми в безопасное место.

Дети были поражены тем, как теперь выглядит их улица - они ее не видели почти четыре месяца. А теперь вокруг их дома все побито российскими снарядами.

Пока полицейские загружали маму с детьми в машину и увозили из опасной зоны, было слышно звуки постоянных обстрелов.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Донецкой области парамедики под обстрелом запустили сердце спасателю.

А еще рассказывали о том, под Киевом полицейские спасли мужчину, у которого случился инсульт за рулем.

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Бахмутполиция