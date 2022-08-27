В Донецкой области парамедики на месте обстрела запустили спасателю сердце: невероятная история

Парамедики Донецкой области за пол года совершили 1 тысячу выездов и спасли около сотни жизней. Однажды они на месте обстрела запустили спасателю сердце.

Об истории спасения рассказали на странице Национальной полиции Украины в Facebook .

В частности, в составе подразделения работники Национальной полиции есть криминалисты, работники уголовного розыска и ГСЧС. Всего насчитывают 38 человек, которые имеют свой шеврон Парамедики Донецкой области. Бригада состоит из четырех парамедиков.

Медики выезжают на вызовы после обстрелов и помогают гражданским и военным.

Однажды после обстрела у одного работника ГСЧС остановилось сердце. Тогда ребята вручную запустили сердце спасателю, а приехавшая скорая уколола еще адреналин и доставила мужчину в больницу.

Также в городе Торецк полицейские спасли пожилую женщину, которой осколками перебило обе ноги и она истекала кровью.

Отмечается, что в подразделении есть машины скорой помощи, которые оборудованы всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. В авто можно вывезти одного лежачего раненого, или три-четырех сидячих.

Кроме того, парамедики постоянно совершенствуют свои умения и навыки оказания первой медицинской помощи на тренингах, где изучают теорию и потом отрабатывают навыки на практических занятиях.