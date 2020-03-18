За детей на улицах будут штрафовать: в полиции дали ответ

Карантин в Украине спровоцировал выброс информации, которая едва ли не ежедневно вызывает массу споров. Так, 17 марта, все соцсети, группы в Viber облетела информация, что с 18 марта за детей на улицах будут штрафовать и даже наказывать уголовно. В Национальной полиции дали однозначный ответ, так ли это.

Стоит заметить, что информация о наказании родителей за прогулки с детьми выглядела довольно подозрительной. В разных источниках назывались статьи 166 и 184 без указания нормативного акта. А соразмерность штрафа (1700-5100 грн) и лишение свободы от 2 до 5 лет выглядело не очень убедительно.

В полиции однозначно ответили, что это фейк, и попросили использовать только официальные новости от органов власти.

Будут ли штрафовать за детей на улице (фото: facebook.com/UA.National.Police)

"Фейки, слухи и откровенная ложь имеет разнообразный характер: начиная от фейка о распыления ночью дезинфицирующих средств с вертолетов над спальными районами крупных городов и заканчивая запретом прогулок с детьми по улицам Киева под угрозой административной и уголовной ответственности", - написали в Facebook полиции.

Правоохранители также попросили обращаться к ним по таким контактам: callcenter@cyberpolice.gov.ua и +38 (044) 290-01-10, если кто-то владеет информацией о распространителях подобных фейков.

Напомним, днем ранее, в соцсетях появились тревожные предупреждения, что ночью Киев и окрестности будут обрызгивать с вертолета для предупреждения распространения коронавируса. Людей попросили не открывать окна в ночное время.

Отметим, что несмотря на рекомендации соблюдать дистанцию и запрет ездить в транспорте более 10 человек одновременно и только в медицинских масках, крупные украинские города утром, 18 марта, погрузились в транспортный коллапс.