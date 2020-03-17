Карантин в Украине: как будут работать банки и что изменится

Как будут работать банки в карантине (Коллаж РБК-Украина)

В НБУ рассказали, как будут работать украинские банки в условиях карантина

Карантин в Украине ввели из-за угрозы заражения коронавирусом и во всех городах страны закрываются ТРЦ, магазины, салоны, ограничивается работа транспорта. На данный момент в Украине подтверждено семь случаев заражения коронавирусом. В Национальном банке Украины рассказали, как будут работать банковские учреждения в условиях карантина.

Как сообщили в пресс-службе НБУ, все банки в период карантина будут работать в обычном режиме, а обслуживание клиентов и наполнение банкоматов будет осуществляться в любых условиях. Никаких ограничений на снятие депозитов, обмена валют или выдачи кредитов - не будет.

Однако в НБУ обратились к гражданам Украины с просьбой минимизировать личные визиты в отделения банков, пользоваться услугами дистанционного банкинга и постараться меньше пользоваться наличными деньгами.

Также в Национальном банке обратились к другим банкам с просьбой снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги. При необходимости НБУ поддержит ликвидность банков с помощью стандартных инструментов рефинансирования.

В условиях карантина будет отстрочено внедрение буферов капитала, в том числе буферы консервации капитала и буферы системной важности. Сами банки должны исполнять минимальные требования достаточности основного и регулятивного капитала.

На период карантина НБУ отменит выездные проверки и отсрочит стресс-тестирование банков.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как может измениться жизнь украинцев в условиях чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.