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Десяток экипажей и "скорая": в центре Киева произошла стрельба в баре (видео)

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Киев, Пятница 15 октября 2021 17:58
Десяток экипажей и "скорая": в центре Киева произошла стрельба в баре (видео) Фото: в Киеве устроили стрельбу в баре на Крещатике (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В центре Киева около бара произошла драка со стрельбой, и в результате происшествия был пострадавший, которому оказали медицинскую помощь.

Об этом 15 октября передает "Информатор".

Инцидент случился этой ночью на улице Крещатик, 44. В этом здании расположено одно из популярных столичных развлекательных заведений - паб "Barman Dictat".

По предварительной информации, около 1:40 в баре началась драка, которая позже переросла в стрельбу.

На место ЧП прибыло с десяток экипажей полиции, также вызвали "скорую помощь".

На опубликованном видео с места инцидента можно увидеть, как около арочного входа в дворик, где расположен бар, припаркованы четыре авто правоохранителей, и машины продолжали прибывать. В карете "скорой" медики оказывали помощь одному из пострадавших.

Десяток экипажей и &quot;скорая&quot;: в центре Киева произошла стрельба в баре (видео)Десяток экипажей и &quot;скорая&quot;: в центре Киева произошла стрельба в баре (видео)Десяток экипажей и &quot;скорая&quot;: в центре Киева произошла стрельба в баре (видео)

На Крещатике произошла драка со стрельбой в баре (фото: kiev.informator.ua)

Что стало причиной конфликта и кто открыл стрельбу - пока остается неизвестным, и "копы" на месте не стали комментировать случившееся.

В пресс-службе полиции столицы информации об инциденте нет.

Видео: в центре Киева в баре произошла драка со стрельбой

Напомним, ранее в сентябре в Киеве пьяный неадекват устроил хаотичную стрельбу из-за замечания прохожих.

Также сообщалось, что недавно под Киевом в Софиевской Борщаговке мужчина в камуфляже расстрелял машину с семьей.

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