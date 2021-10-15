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Десяток екіпажів і "швидка": у центрі Києва сталася стрілянина в барі (відео)

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Київ, П'ятниця 15 жовтня 2021 17:58
Десяток екіпажів і "швидка": у центрі Києва сталася стрілянина в барі (відео) Фото: у Києві влаштували стрілянину в барі на Хрещатику (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У центрі Києва біля бару сталася бійка зі стріляниною, і в результаті події був потерпілий, якому надали медичну допомогу.

Про це 15 жовтня передає "Інформатор".

Інцидент трапився цієї ночі на вулиці Хрещатик, 44. У цій будівлі розташований один з популярних столичних розважальних закладів - паб "Barman Dictat".

За попередньою інформацією, близько 1:40 в барі почалася бійка, яка пізніше переросла у стрілянину.

На місце НП прибуло з десяток екіпажів поліції, також викликали "швидку допомогу".

На опублікованому відео з місця інциденту можна побачити, як біля арочного входу у дворик, де розташований бар, припарковані чотири авто правоохоронців, і машини продовжували прибувати. У кареті "швидкої" медики надавали допомогу одному з постраждалих.

Десяток екіпажів і &quot;швидка&quot;: у центрі Києва сталася стрілянина в барі (відео)Десяток екіпажів і &quot;швидка&quot;: у центрі Києва сталася стрілянина в барі (відео)Десяток екіпажів і &quot;швидка&quot;: у центрі Києва сталася стрілянина в барі (відео)

На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною в барі (фото: kiev.informator.ua)

Що стало причиною конфлікту і хто відкрив стрілянину - поки залишається невідомим, і "копи" на місці не стали коментувати те, що трапилося.

У прес-службі поліції столиці інформації про інцидент немає.

Відео: у центрі Києва в барі сталася бійка зі стріляниною

Нагадаємо, раніше у вересні у Києві п'яний неадекват влаштував хаотичну стрілянину через зауваження перехожих.

Також повідомлялося, що нещодавно під Києвом у Софіївській Борщагівці чоловік у камуфляжі розстріляв машину з сім'єю.

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