Десяток екіпажів і "швидка": у центрі Києва сталася стрілянина в барі (відео)

У центрі Києва біля бару сталася бійка зі стріляниною, і в результаті події був потерпілий, якому надали медичну допомогу.

Про це 15 жовтня передає " Інформатор ".

Інцидент трапився цієї ночі на вулиці Хрещатик, 44. У цій будівлі розташований один з популярних столичних розважальних закладів - паб "Barman Dictat".

За попередньою інформацією, близько 1:40 в барі почалася бійка, яка пізніше переросла у стрілянину.

На місце НП прибуло з десяток екіпажів поліції, також викликали "швидку допомогу".

На опублікованому відео з місця інциденту можна побачити, як біля арочного входу у дворик, де розташований бар, припарковані чотири авто правоохоронців, і машини продовжували прибувати. У кареті "швидкої" медики надавали допомогу одному з постраждалих.

На Хрещатику сталася бійка зі стріляниною в барі (фото: kiev.informator.ua)

Що стало причиною конфлікту і хто відкрив стрілянину - поки залишається невідомим, і "копи" на місці не стали коментувати те, що трапилося.

У прес-службі поліції столиці інформації про інцидент немає.

Відео: у центрі Києва в барі сталася бійка зі стріляниною