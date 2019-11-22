В десятки раз выше нормы: крушение танкера в Одессе вызвало экокатастрофу

В Черном море в ночь на 22 ноября потерпел крушение танкер "Делфи" (Delfi). Судно с экипажем на борту сорвало с якоря и прибило к посту технического наблюдения (ПТН) "Ланжерон" в Одессе.

На берегу развернули специальный оперативный штаб, поскольку танкер бьется о волнорез, а из него вытекает черная маслянистая жидкость. 22 ноября был проведен забор воды в районе крушения.

Крушение танкера "Делфи" в Одессе (фото: facebook.com/slava.grubyi)

Пробы показали, что содержание нефтепродуктов в воде превышает норму в 53 раза. Об этом сообщил и. о. главы Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов. Ведомство занимается оценкой ущерба, который был нанесен Черному морю.

Крушение танкера "Делфи" вызвало выброс нефтепродуктов (скрин: facebook.com/slava.grubyi)

На данный момент всех членов экипажа уже эвакуировали, несмотря на то, что капитан, старший механик и матрос отказывались подавать сигнал SOS, а с судновладельцем не удавалось связаться. Их доставили в больницу для оказания срочной медицинской помощи.

По некоторым данным, "Делфи" вышел в последний рейс из порта Констанца в Румынии "в балласте", то есть без груза. Длительное время (с мая 2019) судно пребывало в территориальных водах Украины.

В сети появилось видео затонувшего танкера, снятое с высоты птичьего полета при помощи дрона. "Делфи" лежит на боку, неподалеку от берега.

Крушение танкера "Делфи" в Одессе (facebook.com/slava.grubyi)