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Мощность Хиросимы: у берегов Китая всплеск радиации из-за мощного взрыва

STYLERПроисшествия    21.11.2019 - 22:05
Мощность Хиросимы: у берегов Китая всплеск радиации из-за мощного взрыва
Взрыв подводной лодки под Китаем вызвал выброс радиации (коллаж: РБК-Украина)

Выброс радиации произошел у берегов Китая из-за взрыва атомной подлодки

В Южно-Китайском море между полуостровом Индокитай и Филиппинскими островами произошел взрыв атомной подводной лодки. Из-за чего был зафиксирован мощный всплеск радиации в находящихся поблизости странах.

Чрезвычайное происшествие случилось в 01:22 (по киевскому времени). Подлодка взорвалась на глубине около пятидесяти метров, пишет HalTurnerRadioShow.

Издание также показало карты с радиусом радиоактивного выброса. Сообщается, что мощность взрыва составила от 10 до 20 килотонн.

Мощность Хиросимы: у берегов Китая всплеск радиации из-за мощного взрыва

Взрыв подводной лодки под Китаем вызвал выброс радиации (фото: halturnerradioshow.com)

К слову, мощность "Малыша", который 6 августа 1945 года сбросили на Хиросиму, составляла от 13 до 18 килотонн, а "Толстяк", что спустя три дня сбросили на Нагасаки, равнялся 21 килотонне тротила.

Атомная подводная лодка, по некоторым данным, принадлежит Китаю. Превышение уровня радиации было зафиксировано во Вьетнаме, Тайване и Китае.

Мощность Хиросимы: у берегов Китая всплеск радиации из-за мощного взрыва

Взрыв подводной лодки под Китаем вызвал выброс радиации (фото: halturnerradioshow.com)

Стоит отметить, что китайская сторона не разглашает информацию. Но специалисты из США предполагают, что такой взрыв мог произойти только от боеголовки.

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