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В Одессе развернули оперативный штаб из-за ситуации с танкером

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 14:59
В Одессе развернули оперативный штаб из-за ситуации с танкером
Фото: авария танкера в Одессе (mvs.gov.ua)

Танкер сносит у берегу

В Одессе развернули временный оперативный штаб из-за аварии танкера Delfi. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Как сообщается, на месте аварии танкера спасатели развернули временный оперативный штаб для отслеживания и реагирования. Сейчас танкер продолжает сносить к берегу, существует вероятность столкновения с волнорезом.

"Танкер сел на мель в зоне наблюдения ПТС "Ланжерон". Его сносит к берегу. Столкновения с волнорезом может повлечь кораблекрушение и экологическую катастрофу", - отметили в министерстве.

«Делфи» на мели. На ПТС «Ланжерон» развернут оперативный штаб

На базе поста технического наблюдения «Ланжерон» Одесского пограничного отряда развернут временный оперативный штаб для отслеживания и реагирования по ситуации с перевернутыми судном "Делфи". Государственная пограничная служба Украины

Опубликовано МВД Украины Пятница, 22 ноября 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе началась спасательная операция на танкере Delfi, который сегодня сорвался с якоря. Спасатели эвакуировали с танкера трех членов экипажа, которые длительное время отказывались от спасения.

РБК-Украина писало, что капитан танкера отказывался подавать сигнал SOS и эвакуировать экипаж без разрешения судовладельца. Экипаж судна состоит из трех украинских граждан: капитана, старшего механика и матроса.

Известно, что танкер Delfi сначала находился в акватории порта "Южный". Однако из-за сильного шторма его сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы.

Началась спасательная операция аварийного танкера в Одессе Экипаж аварийного танкера в Одессе отказывается эвакуироваться
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