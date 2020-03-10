Десять земельных участков и пять авто: Богдан впервые подал декларацию

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан впервые подал электронную декларацию, в которой указал все свое имущество и счета в банках. Стоит отметить, что Богдан подал декларацию в НАПК перед своим увольнением.

Андрей Богдан на основании инвестиционного договора имеет право пользования на 10 квартир в Киеве. Это жилье полностью или частично строится за его средства.

В собственности у экс-главы Офиса президента есть несколько квартир в столице, жилой дом в Козине на 560 квадратных метров, который был куплен в 2011 году. Право пользования на этот дом есть и у четырех дочерей Андрея Богдана.

Кроме того, у него есть 10 земельных участков в Киеве, Киевской и Львовской области. В 2017 году он купил еще одну недвижимость – квартиру в Словакии на 82 квадратных метра, которая стоила более двух миллионов гривен.

Андрей Богдан задекларировал крупную сумму наличных денег – 721 600 долларов и 238 400 евро, а за 2020 год он указал свой доход в размере 83 134 гривен. 63 130 – это была его зарплата в качестве главы Офиса президента, 20 тысяч гривен – доход от аренды и 4 тысячи – проценты на депозитных счетах в ПриватБанке.

Также в собственности Андрея Богдана 3 автомобиля Mersedes- Benz, которые были куплены в 2019 году и два электрокара Tesla. Еще в декларации указаны швейцарские часы в количестве трех штук, но не указана их стоимость.