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Не десять тысяч: ученые рассказали, сколько шагов должен делать человек ежедневно

Автор: Анна Шиканова

В современном мире умные гаджеты научились считать пульс, мерить температуру и считать количество шагов. Большинство данных указывает на то, что именно 10 тысяч шагов является оптимальной нормой.

Но оказалось, что это не так и эта цифра сильно преувеличена. Об этом рассказала исследовательница Хертфорширского университета и специалист в области физкультуры Линдси Боттомс в статье на портале The Conversation.

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Как отмечает специалист в области психологии физической культуры и спорта Линдси Боттомс, эксперты на данный момент не пришли к единственному результату и исследования показывают разные цифры. Но в большинство ученых сходится в одном – 10 тысяч шагов ежедневно делать необязательно.

Исследователи из Гарвардской медицинской школы утверждают, что для снижения риска преждевременной смерти женщинам нужно делать не менее 4 400 шагов в день. А минимальным показателем любого человека является 2700 шагов в день. Чем выше становилась эта цифра – тем лучше себя чувствовали люди. После преодоления отметки в 7500 шагов, человек начинал себя чувствовать отлично.

А вот в ВОЗ рекомендуют людям тратить минимум 150 минут в неделю на физические упражнения средней интенсивности или 75 минут высокой интенсивности. Канадские ученые считают, что улучшить состояние здоровья помогут даже умеренные физические нагрузки, такие как ежедневные прогулки.

По словам Линдси Боттомс, необязательно ставить себе норму в 10 000 шагов, достаточно будет и половины. Начинать можно с 2000, а потом постепенно увеличивать этот показатель.

Напомним, ранее мы писали о том, что диетолог дала советы о том, как оставаться здоровыми и сказать "нет" аллергиям.

А также рассказывали о том, что медики сделали важное предупреждение о молоке – может навредить здоровью.

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