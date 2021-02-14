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Не десять тисяч: вчені розповіли, скільки кроків має робити людина щодня

Автор: Анна Шиканова

У сучасному світі розумні гаджети навчилися рахувати пульс, температуру міряти та рахувати кількість кроків. Більшість даних вказує на те, що саме 10 тисяч кроків є оптимальною нормою.

Але виявилося, що це не так і ця цифра сильно перебільшена. Про це розповіла дослідниця Хертфоршірского університету і фахівець в області фізкультури Ліндсі Боттомс у статті на порталі The Conversation.

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Як зазначає фахівець в області психології фізичної культури та спорту Ліндсі Боттомс, експерти на цей момент не прийшли до єдиного результату і дослідження показують різні цифри. Але більшість вчених сходиться в одному – 10 тисяч кроків щодня робити необов'язково.

Дослідники з Гарвардської медичної школи стверджують, що для зниження ризику передчасної смерті жінкам потрібно робити не менше 4 400 кроків у день. А мінімальним показником будь-якої людини є 2700 кроків у день. Чим вища ставала ця цифра – тим краще себе почували люди. Після подолання позначки в 7500 кроків, людина починала відчувати себе відмінно.

А ось у ВООЗ рекомендують людям витрачати мінімум 150 хвилин в тиждень на фізичні вправи середньої інтенсивності або 75 хвилин високої інтенсивності. Канадські вчені вважають, що поліпшити стан здоров'я допоможуть навіть помірні фізичні навантаження, такі як щоденні прогулянки.

За словами Ліндсі Боттомс, необов'язково ставити собі норму в 10 000 кроків, достатньо буде і половини. Починати можна з 2000, а потім поступово збільшувати цей показник.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дієтолог дала поради про те, як залишатися здоровими та сказати "ні" алергіям.

А також розповідали про те, що медики зробили важливе попередження про молоко – може нашкодити здоров'ю.

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