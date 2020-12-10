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Десять на одного: в Ровно группа таксистов "отметелила" пассажира

Автор: Людмила Жукова

В Ровно группа таксистов вместе избила пассажира. Дело в том, что мужчина заказал машину, наездил в ней по городу на более тысячи гривен, а вот платить отказался. Тогда водитель машины призвал на помощь коллег, чтобы помогли ему разобраться с "зайцем".

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Видео ночной бойни опубликовали на странице в Instagram "Типичное Ровно". В ролике можно увидеть, как группа мужчин бьет "нерадивого клиента". После этого на место ЧП вызвали полицию, пассажира и водителя автомобиля задержали.

В комментариях под видео разгорелось живое обсуждение ситуации. Некоторые украинцы считают, что это нечестно бить толпой одного, другие же уверены, что пассажир получил по заслугам.

  • Хлопці вирішили накатати по шлюхах та по наркоту на 2 шт і не заплатити. Прийшла обратка. Надалі наберуться може розуму.
  • Якось це фу... толпою одного х...ть.
  • Герої - десять на одного.
  • На..й таксистов розводить, нема денег - іди пішком.
  • Дураки.
  • Мало дали.

Как мы ранее писали, в Киеве водителю такси стало плохо, и он умер во время движения авто. При этом машина вылетела на тротуар.

Также мы писали, что в Белой Церкви мужчина-таксист приезжает на заказ к пасажирам в полном обмундировании от коронавируса.

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