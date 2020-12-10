Десять на одного: в Ровно группа таксистов "отметелила" пассажира

В Ровно группа таксистов вместе избила пассажира. Дело в том, что мужчина заказал машину, наездил в ней по городу на более тысячи гривен, а вот платить отказался. Тогда водитель машины призвал на помощь коллег, чтобы помогли ему разобраться с "зайцем".

Видео ночной бойни опубликовали на странице в Instagram "Типичное Ровно". В ролике можно увидеть, как группа мужчин бьет "нерадивого клиента". После этого на место ЧП вызвали полицию, пассажира и водителя автомобиля задержали.

В комментариях под видео разгорелось живое обсуждение ситуации. Некоторые украинцы считают, что это нечестно бить толпой одного, другие же уверены, что пассажир получил по заслугам.

Хлопці вирішили накатати по шлюхах та по наркоту на 2 шт і не заплатити. Прийшла обратка. Надалі наберуться може розуму.

Якось це фу... толпою одного х...ть.

Герої - десять на одного.

На..й таксистов розводить, нема денег - іди пішком.

Дураки.

Мало дали.

Как мы ранее писали, в Киеве водителю такси стало плохо, и он умер во время движения авто. При этом машина вылетела на тротуар.

Также мы писали, что в Белой Церкви мужчина-таксист приезжает на заказ к пасажирам в полном обмундировании от коронавируса.