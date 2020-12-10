Десять на одного: в Ровно группа таксистов "отметелила" пассажира

В Ровно группа таксистов вместе избила пассажира. Дело в том, что мужчина заказал машину, наездил в ней по городу на более тысячи гривен, а вот платить отказался. Тогда водитель машины призвал на помощь коллег, чтобы помогли ему разобраться с "зайцем".
Видео ночной бойни опубликовали на странице в Instagram "Типичное Ровно". В ролике можно увидеть, как группа мужчин бьет "нерадивого клиента". После этого на место ЧП вызвали полицию, пассажира и водителя автомобиля задержали.
В комментариях под видео разгорелось живое обсуждение ситуации. Некоторые украинцы считают, что это нечестно бить толпой одного, другие же уверены, что пассажир получил по заслугам.
Как мы ранее писали, в Киеве водителю такси стало плохо, и он умер во время движения авто. При этом машина вылетела на тротуар.
Также мы писали, что в Белой Церкви мужчина-таксист приезжает на заказ к пасажирам в полном обмундировании от коронавируса.