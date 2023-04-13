UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дешевше вже нікуди. Ціна цього овочу в Україні знизилася до 4 гривень

Фото: В Україні суттєво подешевшали буряки (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україні вартість буряків побила антирекорд. Так, оптові ціни на овоч досягли 4-6 гривень.

Про це повідомляють аналітики East Fruit.

Чому падають ціни на буряки

Так, аналітики повідомляють, що відпускні ціни на столові буряки в Україні вже набагато нижчі за минулорічні та продовжують падати.

Настільки різке зниження цін стало величезним ударом для українських фермерів, які й так зазнали рекордних збитків внаслідок військових дій в основних регіонах вирощування овочів борщового набору.

Зазначається, що з 10 квітня ціни на столові буряки на українському ринку знизилися в середньому на 17%.

Сьогодні оптові ціни на ці коренеплоди варіюються в діапазоні 4-6 грн/кг ($0,11-0,16/кг) залежно від якості та обсягу партії.

При цьому слід зазначити, що на такі цінові корекції українські виробники змушені навіть в умовах стрімкого скорочення якісної продукції.

Виробники кажуть, що причиною такої цінової ситуації є стриманий попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується. В умовах, що склалися, столовий буряк в Україні вже коштує в середньому в 1,6 рази дешевше, ніж у першій половині квітня 2022 року.

В українських магазинах ціна на буряки стартує від 9 гривень за кілограм.

Раніше ми повідомляли, скільки коштуватиме великодній кошик у 2023 році.

Також ми писали, коли на українському ринку подешевшає цибуля.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ціни на продукти