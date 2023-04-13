Дешевше вже нікуди. Ціна цього овочу в Україні знизилася до 4 гривень

Чому падають ціни на буряки

Так, аналітики повідомляють, що відпускні ціни на столові буряки в Україні вже набагато нижчі за минулорічні та продовжують падати.

Настільки різке зниження цін стало величезним ударом для українських фермерів, які й так зазнали рекордних збитків внаслідок військових дій в основних регіонах вирощування овочів борщового набору.

Зазначається, що з 10 квітня ціни на столові буряки на українському ринку знизилися в середньому на 17%.

Сьогодні оптові ціни на ці коренеплоди варіюються в діапазоні 4-6 грн/кг ($0,11-0,16/кг) залежно від якості та обсягу партії.

При цьому слід зазначити, що на такі цінові корекції українські виробники змушені навіть в умовах стрімкого скорочення якісної продукції.

Виробники кажуть, що причиною такої цінової ситуації є стриманий попит на столові буряки, тоді як якість цих коренеплодів у сховищах стрімко погіршується. В умовах, що склалися, столовий буряк в Україні вже коштує в середньому в 1,6 рази дешевше, ніж у першій половині квітня 2022 року.

В українських магазинах ціна на буряки стартує від 9 гривень за кілограм.