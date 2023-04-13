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Дешевле уже некуда. Цена этого овоща в Украине снизилась до 4 гривен

Фото: В Украине существенно подешевела свекла (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине стоимость свеклы побила антирекорд. Так, оптовые цены на овощ достигли 4-6 гривен.

Об этом сообщают аналитики East Fruit.

Почему падают цены на свеклу

Так, аналитики сообщают, что отпускные цены на столовую свеклу в Украине уже намного ниже прошлогодних и продолжают падать.

Столь резкое снижение цен стало огромным ударом для украинских фермеров, которые и так понесли рекордные убытки в результате военных действий в основных регионах выращивания овощей борщового набора.

Отмечается, что с 10 апреля, цены на столовую свеклу на украинском рынке снизились в среднем на 17%.

Сегодня оптовые цены на эти корнеплоды варьируются в диапазоне 4-6 грн/кг ($0,11-0,16/кг) в зависимости от качества и объема партии.

При этом следует отметить, что идти на такие ценовые коррекции украинские производители вынуждены даже в условиях стремительного сокращения качественной продукции.

Производители говорят, что причиной такой ценовой ситуации является сдержанный спрос на столовую свеклу, тогда как качество этих корнеплодов в хранилищах стремительно ухудшается. В сложившихся условиях столовая свекла в Украине уже стоит в среднем в 1,6 раза дешевле, чем в первой половине апреля 2022 года.

В украинских магазинах цена на свеклу стартует от 9 гривен за килограмм.

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