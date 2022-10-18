Дешево і сердито: які напівфабрикати треба завжди мати вдома

Чи зберігають напівфабрикати користь?

Заморожені продукти часто значно дешевші, оскільки вони мають набагато довший термін зберігання, а це означає, що супермаркети можуть закуповувати їх оптом, не побоюючись, що непродані продукти потраплять у смітник.

"Заморожена їжа часто може бути поживнішою, ніж свіжа", - каже дієтолог доктор Сара Шенкер.

Усе через те, що більшість свіжих фруктів і овочів збирають до того, як вони дозріють, і зберігають, а потім обробляють, щоб вони могли дозріти під час транспортування. Але в результаті це дає їм менше часу для розвитку повного спектра вітамінів, мінералів і антиоксидантів.

"Однак фрукти та овочі, призначені для заморожування, збирають на піку стиглості, коли вони найбільш поживні, і негайно заморожують, щоб вони зберегли свої поживні речовини", - пояснює лікар.

Заморожені фрукти та овочі зберігають свою користь (фото: Freepik)

На які заморожені продукти звернути увагу?

Індичий фарш

Це м’ясо багате білком і є чудовим джерелом поживних речовин, включаючи вітаміни B3 і B12, B6, а також селен і цинк. Індичка також є хорошим джерелом амінокислоти триптофану, яку організм використовує для виробництва гормонів серотоніну та мелатоніну.

Фарш з індичої грудки зазвичай містить менше жиру, ніж яловичий фарш.

Кулінарна порада: м'ясний фарш ви можете замінити на рослинний. І хоча в ньому трохи менше білка, він містить більше клітковини. За бажанням розморозьте свій фарш на ніч у холодильнику, хоча в деяких рецептах його можна приготувати із замороженого.

Риба

Будь-яка біла риба має низький вміст жиру, калорій і надзвичайно високий вміст білка. До того ж це важливе джерело йоду, необхідного для здоров’я щитоподібної залози та мозку.

Риба також містить такі мінерали, як цинк, і є гарним джерелом вітаміну B6, який допомагає зменшити запалення.

Шукайте заморожений лосось, який може бути трохи дорожчим, але містить додаткові омега-3, які корисні для здоров’я серця та мають протизапальну дію, що може полегшити біль у суглобах.

Кулінарна порада: вибирайте звичайну рибу без панірування, яка є кориснішою та її часто можна готувати із замороженої форми без необхідності розморожування.

Соєві боби

Це одне з небагатьох рослинних джерел високоякісного білка. Подібно до м’яса, соєві боби містять усі незамінні амінокислоти та є гарним джерелом вітамінів і мінералів, включаючи залізо, магній, фосфор, калій і мідь.

Білок, антиоксиданти та клітковина в соєвих бобах можуть допомогти знизити рівень холестерину. Вони містять рослинні сполуки, які можуть полегшити симптоми менопаузи, покращити здоров’я кісток у літніх жінок і знизити ризик гормонального раку.

Кулінарна порада: замінюйте горох на соєві боби в будь-якій страві, щоб підвищити рівень білка.

Шпинат

Шпинат на 90 відсотків складається з води, але він є хорошим джерелом бета-каротину, заліза та кальцію. Він також містить рослинні сполуки з потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями.

Дослідження пов’язують споживання шпинату зі зниженням рівня стресу клітин, здоров’ям очей, зниженням кров’яного тиску та зниженням ризику раку.

Кулінарна порада: смак шпинату зникає, коли ви додаєте його до страв. А це означає, що ви можете додавати шпинат, щоб збільшити вміст поживних речовин, і навіть найбільші гурмани його не помітять.