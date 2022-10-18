Дешево и сердито: какие полуфабрикаты нужно всегда иметь дома

Поскольку стоимость продуктов растет, кажется, что здоровое питание организовать тяжелее.
Здесь на помощь спешат замороженные продукты в каждом супермаркете. Их можно использовать для приготовления полезных недорогих блюд.
Об этом сообщается на сайте Daily Mail.
Замороженные продукты часто значительно дешевле, поскольку у них гораздо более длительный срок хранения, а это значит, что супермаркеты могут закупать их оптом, не опасаясь, что непроданные продукты попадут в мусорку.
"Замороженная пища часто может быть питательнее свежей", - говорит диетолог доктор Сара Шенкер.
Все потому, что большинство свежих фруктов и овощей собирают до того, как они созреют и хранят, а затем обрабатывают, чтобы они могли созреть во время транспортировки. Но в итоге это дает им меньше времени для развития полного диапазона витаминов, минералов и антиоксидантов.
"Однако фрукты и овощи, предназначенные для замораживания, собирают на пике спелости, когда они наиболее питательны и немедленно замораживают, чтобы они сохранили свои питательные вещества", - объясняет врач.
Замороженные фрукты и овощи сохраняют свою пользу (фото: Freepik)
Фарш индейки
Это мясо богато белком и является отличным источником питательных веществ, включая витамины B3 и B12, B6, а также селен и цинк. Индейка также является хорошим источником аминокислоты триптофана, которую организм использует для производства гормонов серотонина и мелатонина.
Фарш из индюшиной грудки обычно содержит меньше жира, чем говяжий фарш.
Кулинарный совет: мясной фарш вы можете заменить растительным. И хотя в нем поменьше белка, он содержит больше клетчатки. При желании разморозьте свой фарш на ночь в холодильнике, хотя в некоторых рецептах его можно приготовить из замороженного.
Рыба
Любая белая рыба имеет низкое содержание жира, калорий и очень высокое содержание белка. К тому же, это важный источник йода, необходимого для здоровья щитовидной железы и мозга.
Рыба содержит такие минералы, как цинк, и является хорошим источником витамина B6, который помогает уменьшить воспаление.
Ищите замороженный лосось, который может быть немного дороже, но содержит дополнительные омега-3, которые полезны для здоровья и имеют противовоспалительное действие, что может облегчить боль в суставах.
Кулинарный совет: выбирайте обычную рыбу без панировки, которая более полезна и ее часто можно готовить из замороженной формы без необходимости размораживания.
Соевые бобы
Это один из немногих растительных источников высококачественного белка. Подобно мясу соевые бобы содержат все незаменимые аминокислоты и являются хорошим источником витаминов и минералов, включая железо, магний, фосфор, калий и медь.
Белок, антиоксиданты и клетчатка в соевых бобах могут помочь снизить уровень холестерина. Они содержат растительные соединения, которые могут облегчить симптомы менопаузы, улучшить здоровье костей у пожилых женщин и снизить риск гормонального рака.
Кулинарный совет: заменяйте горох на соевые бобы в любом блюде, чтобы повысить уровень белка.
Шпинат
Шпинат на 90 процентов состоит из воды, но является хорошим источником бета-каротина, железа и кальция. Он также содержит растительные соединения с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Исследования связывают потребление шпината с понижением уровня стресса клеток, здоровьем глаз, понижением кровяного давления и понижением риска рака.
Кулинарный совет: вкус шпината исчезает, когда вы добавляете его в блюда. А это значит, что вы можете добавлять шпинат в блюда, чтобы увеличить содержание питательных веществ, и даже самые большие гурманы его не заметят.
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