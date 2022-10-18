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Найпростіший пиріг з картоплею та куркою: ви поставите цей рецепт на повтор

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Вівторок 18 жовтня 2022 08:30
Найпростіший пиріг з картоплею та куркою: ви поставите цей рецепт на повтор Як приготувати пиріг з картоплею
Автор: Світлана Мащенко

Пиріг з картоплею і куркою - смачна ситна страва, якою слід балувати ваше сімейство якнайчастіше.

Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.

Складові

Для тіста:

  • Борошно – 200-220 г
  • Розпушувач – 1 ч. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Цукор – 1 ч. л.
  • Кефір або йогурт – 70 г
  • Вершкове масло – 70 г
  • Яйце - 1 шт.

Для начинки:

  • Картопля - 2 шт. (або 4 маленькі)
  • М'ясо - 250 г (наприклад, курячі стегна)
  • Цибуля – 1 шт.
  • Часник – 1 зубчик
  • Сіль, чорний мелений перець – за смаком
  • Копчена паприка або інші спеції – до смаку

Для оформлення: 1 жовток, кунжут.

Найпростіший пиріг з картоплею та куркою: ви поставите цей рецепт на повтор

Скриншот: Таким буде наш пиріг у розрізі

Покрокове приготування

Змішайте борошно з цукром, сіллю та розпушувачем. Додайте вершкове масло і перетріть в крихту. Додайте кефір та яйце. Замісіть м'яке тісто.

Покладіть тісто в холодильник, поки ми робитимемо начинку.

Наріжте картоплю дуже дрібні кубики. Дрібно наріжте м'ясо та цибулю. Подрібніть 1 зубчик часнику.

Додайте сіль, чорний мелений перець, а також будь-які спеції до смаку (копчену паприку). Перемішайте.

Розділіть тісто на дві частини. Розкачайте кожну частину.

Викладіть картоплю з м'ясом, покладіть шматочки масла, накрийте другою частиною тіста. Зафіксуйте краї.

Змастіть пиріг жовтком і посипте кунжутом. По центру зробіть невеликий отвір, щоб виходило повітря.

Випікайте в духовці за температури 180 градусів, близько 30 хвилин.

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