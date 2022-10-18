Найпростіший пиріг з картоплею та куркою: ви поставите цей рецепт на повтор

Пиріг з картоплею і куркою - смачна ситна страва, якою слід балувати ваше сімейство якнайчастіше.

Складові

Для тіста:

Борошно – 200-220 г

Розпушувач – 1 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Цукор – 1 ч. л.

Кефір або йогурт – 70 г

Вершкове масло – 70 г

Яйце - 1 шт.

Для начинки:

Картопля - 2 шт. (або 4 маленькі)

М'ясо - 250 г (наприклад, курячі стегна)

Цибуля – 1 шт.

Часник – 1 зубчик

Сіль, чорний мелений перець – за смаком

Копчена паприка або інші спеції – до смаку

Для оформлення: 1 жовток, кунжут.

Скриншот: Таким буде наш пиріг у розрізі

Покрокове приготування

Змішайте борошно з цукром, сіллю та розпушувачем. Додайте вершкове масло і перетріть в крихту. Додайте кефір та яйце. Замісіть м'яке тісто.

Покладіть тісто в холодильник, поки ми робитимемо начинку.

Наріжте картоплю дуже дрібні кубики. Дрібно наріжте м'ясо та цибулю. Подрібніть 1 зубчик часнику.

Додайте сіль, чорний мелений перець, а також будь-які спеції до смаку (копчену паприку). Перемішайте.

Розділіть тісто на дві частини. Розкачайте кожну частину.

Викладіть картоплю з м'ясом, покладіть шматочки масла, накрийте другою частиною тіста. Зафіксуйте краї.

Змастіть пиріг жовтком і посипте кунжутом. По центру зробіть невеликий отвір, щоб виходило повітря.

Випікайте в духовці за температури 180 градусів, близько 30 хвилин.