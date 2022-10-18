Найпростіший пиріг з картоплею та куркою: ви поставите цей рецепт на повтор
Пиріг з картоплею і куркою - смачна ситна страва, якою слід балувати ваше сімейство якнайчастіше.
Рецептом поділилася відома українська блогерка Alina FooDee.
Складові
Для тіста:
- Борошно – 200-220 г
- Розпушувач – 1 ч. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Цукор – 1 ч. л.
- Кефір або йогурт – 70 г
- Вершкове масло – 70 г
- Яйце - 1 шт.
Для начинки:
- Картопля - 2 шт. (або 4 маленькі)
- М'ясо - 250 г (наприклад, курячі стегна)
- Цибуля – 1 шт.
- Часник – 1 зубчик
- Сіль, чорний мелений перець – за смаком
- Копчена паприка або інші спеції – до смаку
Для оформлення: 1 жовток, кунжут.
Скриншот: Таким буде наш пиріг у розрізі
Покрокове приготування
Змішайте борошно з цукром, сіллю та розпушувачем. Додайте вершкове масло і перетріть в крихту. Додайте кефір та яйце. Замісіть м'яке тісто.
Покладіть тісто в холодильник, поки ми робитимемо начинку.
Наріжте картоплю дуже дрібні кубики. Дрібно наріжте м'ясо та цибулю. Подрібніть 1 зубчик часнику.
Додайте сіль, чорний мелений перець, а також будь-які спеції до смаку (копчену паприку). Перемішайте.
Розділіть тісто на дві частини. Розкачайте кожну частину.
Викладіть картоплю з м'ясом, покладіть шматочки масла, накрийте другою частиною тіста. Зафіксуйте краї.
Змастіть пиріг жовтком і посипте кунжутом. По центру зробіть невеликий отвір, щоб виходило повітря.
Випікайте в духовці за температури 180 градусів, близько 30 хвилин.
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