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Дешевий та насичує. Ось який суперпродукт їсть Кейт Міддлтон на сніданок

Фото: Що обирає Кейт Міддлтон на сніданок з їжі (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Принцеса Уельська харчується правильно та збалансовано. Вона вживає на сніданок продукт, який дуже корисний та прекрасно насичує.

Про яку їжу йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на The Mirror.

Що їсть Кейт Міддлтон

Про харчування принцеси Уельскої багато писали протягом багатьох років, кажуть, що її повсякденне харчування базується на фруктах і овочах.

Кажуть, що на сніданок вона їсть продукти середземноморської дієти, включно з продуктами рослинного походження, такими як зелена капуста, матча, шпинат і чорничний коктейль.

Також вона регулярно насолоджується тарілкою вівсяної каші. Але вона обирає вівсянку не швидкого приготування.

Чим корисна вівсяна каша

 

Вівсяна каша - це суперпродукт. Овес може допомогти вам довше залишатися ситими, що може перешкодити вам перекусити або переїдати, і, у свою чергу, потенційно допоможе вам скинути непотрібні кілограми, оскільки вживання ситної їжі може допомогти вам зменшити споживання калорій.

Вівсянка дуже корисна (фото: Getty Images)

Оскільки овес містить велику кількість розчинної клітковини, з’їдаючи тарілку щоранку, ви зможете надовго почуватися ситими та задоволеними. Для вівсяної каші, сприятливої ​​для схуднення, ідеально вибрати рослинне молоко.

Овес містить певний тип клітковини під назвою бета-глюкан, який допомагає організму збалансувати рівень цукру в крові та запобігає стрибкам і падінням, які можуть призвести до переїдання. Овес також відомий своєю здатністю знижувати рівень холестерину та допомагати регулювати рівень цукру в крові.

 

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Кейт Міддлтон