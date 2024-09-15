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Дешевый и насыщает. Вот какой суперпродукт ест Кейт Миддлтон на завтрак

Фото: Что выбирает Кейт Миддлтон на завтрак из еды (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Принцесса Уэльская питается правильно и сбалансировано. Она употребляет на завтрак продукт, который очень полезен и прекрасно насыщает.

О какой еде идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror.

Что ест Кейт Миддлтон

О питании принцессы Уэльской много писали на протяжении многих лет, говорят, что ее повседневная еда базируется на фруктах и овощах.

Говорят, что на завтрак она ест продукты средиземноморской диеты, включая продукты растительного происхождения, такие как зеленая капуста, матча, шпинат и черничный коктейль.

Также она регулярно наслаждается тарелкой овсяной каши. Но она выбирает овсянку не быстрого приготовления.

Чем полезна овсяная каша

Овсяная каша - это суперпродукт. Овес может помочь вам дольше оставаться сытыми, что может помешать вам перекусить или переедать, и, в свою очередь, потенциально поможет вам сбросить ненужные килограммы, поскольку употребление сытной пищи может помочь вам снизить потребление калорий.

Овсянка очень полезна (фото: Getty Images)

Поскольку овес содержит большое количество растворимой клетчатки, съедая тарелку каждое утро, вы сможете надолго чувствовать себя сытыми и довольными. Для овсяной каши, благоприятной для похудения, идеально выбрать растительное молоко.

Овес содержит определенный тип клетчатки под названием бета-глюкан, который помогает организму сбалансировать уровень сахара в крови и предотвращает скачки и падения, которые могут привести к перееданию. Овес также известен своей способностью снижать уровень холестерина и помогать регулировать уровень сахара в крови.

 

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Кейт Миддлтон