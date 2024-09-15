Дешевый и насыщает. Вот какой суперпродукт ест Кейт Миддлтон на завтрак

Принцесса Уэльская питается правильно и сбалансировано. Она употребляет на завтрак продукт, который очень полезен и прекрасно насыщает.
О какой еде идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror.
О питании принцессы Уэльской много писали на протяжении многих лет, говорят, что ее повседневная еда базируется на фруктах и овощах.
Говорят, что на завтрак она ест продукты средиземноморской диеты, включая продукты растительного происхождения, такие как зеленая капуста, матча, шпинат и черничный коктейль.
Также она регулярно наслаждается тарелкой овсяной каши. Но она выбирает овсянку не быстрого приготовления.
Овсяная каша - это суперпродукт. Овес может помочь вам дольше оставаться сытыми, что может помешать вам перекусить или переедать, и, в свою очередь, потенциально поможет вам сбросить ненужные килограммы, поскольку употребление сытной пищи может помочь вам снизить потребление калорий.
Поскольку овес содержит большое количество растворимой клетчатки, съедая тарелку каждое утро, вы сможете надолго чувствовать себя сытыми и довольными. Для овсяной каши, благоприятной для похудения, идеально выбрать растительное молоко.
Овес содержит определенный тип клетчатки под названием бета-глюкан, который помогает организму сбалансировать уровень сахара в крови и предотвращает скачки и падения, которые могут привести к перееданию. Овес также известен своей способностью снижать уровень холестерина и помогать регулировать уровень сахара в крови.
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