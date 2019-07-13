Ты дешевая: украинская певица нарвалась на критику из-за достижений в России

Вера Брежнева предвкушает получение еще одной наградой, которую она может получить в Российской Федерации. Скандальная украинская певица написала об этом на своей Instagram-странице, пожелав всем "любить друг друга".

37-летняя исполнительница опубликовала совместный с ее 56-летним супругом Константином Меладзе снимок. Брежнева пишет, что ее песня "Любите друг друга", ставшая ОST к российскому ромкому "Елки последние", продержалась 20 недель в хит-параде "Русского радио".

"Ещё один повод для счастья. "Любите друг друга" продержалась 20 недель в хит-параде @russkoe_radio, а значит получит Золотой Граммофон", - написала певица.

Автором песни стал ее супруг и продюссер Константин Меладзе, который старше певицы на 19 лет.

Вера Брежнева и Константин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Отметим, что не все поклонники верят в искреннюю любовь в мезальянсе между Брежневой и Меладзе.

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Вера Брежнева нарвалась на критику (скрин: instagram.com)

"Да, пока все прекрасно и мило. Посмотрим, что будет лет через 10-15. Надеюсь, Константин не уронит Веру, которая запрыгнет к нему на ручки, как на этом фото", - написала одна из фолловеров певицы.

Вера Брежнева нарвалась на критику (скрин: instagram.com)

К слову, недавно певица ответила на слухи вокруг ее развода с супругом Константином Меладзе.

Ранее мы писали, что мама Веры Брежневой рассказала, что певица в детстве была гадким утенком, она носила странную короткую стрижку, очки и одевалась совсем не стильно, как сейчас.