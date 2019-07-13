Ти дешева: українська співачка нарвалася на критику через досягнення в Росії

Віра Брежнєва у передчутті отримання ще однієї нагороди, яку вона може отримати в Російській Федерації. Скандальна українська співачка написала про це на своїй Instagram-сторінці, побажавши всім "любити один одного".

37-річна виконавиця опублікувала спільний з її 56-річним чоловіком Костянтином Меладзе знімок. Брежнєва пише, що її пісня "Любите друг друга", яка стала ОЅТ до російського ромкому "Елки последние", протрималася 20 тижнів в хіт-параді "Російського радіо".

"Ще один привід для щастя. "Любите друг друга" протрималася 20 тижнів в хіт-параді @russkoe_radio, а значить отримає Золотий Грамофон", - написала співачка.

Автором пісні став її чоловік і продюсер Костянтин Меладзе, який старше за співачку на 19 років.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (фото: instagram.com/ververa)

Зазначимо, що не всі шанувальники вірять в щиру любов в мезальянсі між Брежнєвою і Меладзе.

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Віра Брежнєва нарвалася на критику (скрін: instagram.com)

"Так, поки все прекрасно і мило. Подивимося, що буде років через 10-15. Сподіваюся, Костянтин не впустить Віру, що застрибне до нього на ручки, як на цьому фото", - написала одна з фоловерів співачки.

Віра Брежнєва нарвалася на критику (скрін: instagram.com)

До речі, нещодавно співачка відповіла на чутки навколо її розлучення з чоловіком Костянтином Меладзе.

Раніше ми писали, що мама Віри Брежнєвої розповіла, що співачка в дитинстві була гидким каченям, вона носила дивну коротку стрижку, окуляри і одягалася зовсім не стильно, як зараз.