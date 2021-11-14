UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эта дешевая приправа снижает риск болезней сердца: ее необходимо внести в рацион

Автор: Тетяна Самарук

Снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний может помочь небольшое количество горчицы в день. Также эта специя может помочь людям, находящимся в преддиабетном состоянии.

Так, ежедневное употребление чайной ложки горчицы в день поможет с уровнем холестерина в организме, пишет Ехргеѕѕ.

По словам специалистов, употребление приправы эквивалентно 10 граммам, может помочь человеку достичь здорового уровня холестерина.

В частности, во время исследования группу людей в течение 12 недель кормили горчицей. Отмечается, что подопытным давали по ложке горчицы с горкой и за 12 недель они заметили явное улучшение у 86% исследуемых. У них на 10 процентов снизился уровень плохого холестерина.

Кроме того, эксперты отметили, что при ежедневном употреблении горчицы можно помочь достичь здорового уровня глюкозы в крови.

"Количество горчицы для достижения здорового уровня глюкозы в крови такое же, как и для холестерина - 10 граммов или чайная ложка с горкой в день", – заявили ученые.

Также цельнозерновую горчицу можно внести в повседневный рацион, как приправу, соус или как дополнение к тем или иным блюдам.

Кроме употребления горчицы необходимо вести более активный образ жизни, отказаться от вредной пищи и не забывать о регулярном посещении врача.

Ранее мы сообщали, что какой фрукт поможет избежать рака.

Также мы писали, что врач назвала продукты, которые нельзя есть зимой.

Читайте РБК-Украина в Google News
сердцегорчицаприправа