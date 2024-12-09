"Дешевая скромность". Тина Кароль публично ответила на критику стендаперши Мандзюк
Певица Тина Кароль отреагировала на шутки стендаперши Леры Мандзюк, которая высмеяла то, что звезда путешествует "вонючими поездами". Она это сделала публично.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories из Instagram Кароль.
С чего все началось
Недавно Мандзюк высказалась о видео, на которых Кароль показывает свои занятия йогой в поезде. Стендаперша отметила, что Тина едва ли путешествует в вагоне купе, ведь как "прима" должна ездить на роскошных авто.
"У нее классная растяжка, я руками не могу так развести, как она может развести ногами. Это прекрасно. Но не в вонючем поезде "Укрзализныци", ну, пожалуйста. Я протестую против того, что демонстрируется лживая, дешевая скромность. Кто-то верит, что финансовое положение Тины Кароль не позволяет ей перемещаться по Украине на машине VIP-класса? Я не верю", - заявила Мандзюк.
Лера Мандзюк (скриншот)
Реакция Тины Кароль
Певица редко реагирует на критику, но в этот раз сделала исключение. Она увидела новости и заголовки, поэтому решила высказаться о ситуации.
Кароль "тегнула" страницу Мандзюк и отметила, что не знакома со стендапершой. Также она пригласила Леру в путешествие. По словам певицы, ей будет о чем поговорить с Мандзюк.
"Привет, будем знакомы. Спасибо за комплимент и скажу, что Укрзализныця топовая! Я выбираю всегда выспаться в поезде, и выпить чай с тимьяном. Приглашаю в такое путешествие. Нам будет о чем пообщаться. Выбирай, Днепр, Львов, Ивано-Франковск", - написала Тина.
Кароль ответила Мандзюк (скриншот)
К слову, недавно Кароль неожиданно показала сына в военной форме.
Кроме этого, раньше Кароль прямо со сцены высмеяла Лободу.