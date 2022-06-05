Десерт из молока за 5 минут: никакого миксера и желатина

Ингредиенты:

Молоко - 700 г

Крахмал - 1 ст.л. с горкой + 100 г холодного молока

Ванильный сахар - 10 г

Щепотка соли

Сахар - по вкусу (около 2 ст. л.)

Банан - 1 шт.

Клубника - 200 г

Киви - 1 шт.

Пошаговое приготовление

Нагрейте молоко до очень горячего состояния, периодически помешивая.

Размешайте крахмал в холодном молоке. Влейте холодное молоко с крахмалом в горячее молоко.

Варите до загустения, не забывая перемешивать. Как только появятся первые пузыри кипения, варите еще 1 минуту и снимите с огня. Добавьте сахар по вкусу (около 2 ст. л.), щепотку соли и ванильный сахар.

Дайте немного остыть, пока мы будем нарезать клубнику, банан и киви.

Нарежьте клубнику, банан и киви на кубики.

Выложите немного фруктов на дно стакана, залейте молочным кремом, снова ягоды, потом крем.

Украсьте клубникой.