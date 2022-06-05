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Десерт из молока за 5 минут: никакого миксера и желатина

Скриншот видео: Десерт из молока за 5 минут
Автор: Светлана Мащенко

Легкий молочный десерт с добавлением банана и ягод очень легко готовить. Для этого нам понадобится минимум ингредиентов, а вкус получится фантастическим.

Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Молоко - 700 г
  • Крахмал - 1 ст.л. с горкой + 100 г холодного молока
  • Ванильный сахар - 10 г
  • Щепотка соли
  • Сахар - по вкусу (около 2 ст. л.)
  • Банан - 1 шт.
  • Клубника - 200 г
  • Киви - 1 шт.

Пошаговое приготовление

Нагрейте молоко до очень горячего состояния, периодически помешивая.

Размешайте крахмал в холодном молоке. Влейте холодное молоко с крахмалом в горячее молоко.

Варите до загустения, не забывая перемешивать. Как только появятся первые пузыри кипения, варите еще 1 минуту и снимите с огня. Добавьте сахар по вкусу (около 2 ст. л.), щепотку соли и ванильный сахар.

Дайте немного остыть, пока мы будем нарезать клубнику, банан и киви.

Нарежьте клубнику, банан и киви на кубики.

Выложите немного фруктов на дно стакана, залейте молочным кремом, снова ягоды, потом крем.

Украсьте клубникой.

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