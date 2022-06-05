Десерт из молока за 5 минут: никакого миксера и желатина

Легкий молочный десерт с добавлением банана и ягод очень легко готовить. Для этого нам понадобится минимум ингредиентов, а вкус получится фантастическим.
Рецептом поделилась известный фуд-блогер Alina FooDee.
Нагрейте молоко до очень горячего состояния, периодически помешивая.
Размешайте крахмал в холодном молоке. Влейте холодное молоко с крахмалом в горячее молоко.
Варите до загустения, не забывая перемешивать. Как только появятся первые пузыри кипения, варите еще 1 минуту и снимите с огня. Добавьте сахар по вкусу (около 2 ст. л.), щепотку соли и ванильный сахар.
Дайте немного остыть, пока мы будем нарезать клубнику, банан и киви.
Нарежьте клубнику, банан и киви на кубики.
Выложите немного фруктов на дно стакана, залейте молочным кремом, снова ягоды, потом крем.
Украсьте клубникой.
Ранее мы писали, как приготовить торт "Красный бархат" - королевский десерт к праздничному и ежедневному столу.
Также сообщалось, как приготовить "ленивый" Медовик без духовки.